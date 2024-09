Cien demandas de empleo al día de argentinos en Andorra

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

La asociación Argentinos en Andorra ha alertado sobre un posible alud de temporeros compatriotas que prevén desplazarse hasta el Principado para trabajar en la campaña de invierno. El problema habitacional del país obligará a que algunos de ellos busquen también alojamiento en La Seu, al otro lado de la frontera, donde la situación también está muy tensionada. La entidad aseguró que en las últimas semanas están recibiendo “más de 100 correos electrónicos diarios” de argentinos con intención de desplazarse a Andorra. El presidente del colectivo, Marcelo Ponce, lamentó “la confusión y falta de información” sobre la situación laboral y de vivienda en el país. “La mayoría no conocen ni los requisitos que necesitan y algunos incluso ya tienen el billete comprado”. “La situación es grave y hacen falta acciones conjuntas de las administraciones andorranas y del sector empresarial”, consideró. “Nuestra única intención es que la gente que viene al país no sufra y venga con todas las garantías”, añadió. La cifra de argentinos residentes o con permiso de trabajo se sitúa en los 3.000, pero en la temporada de invierno se puede incrementar hasta los 5.000. Ponce añadió que la mayoría cobran sueldos mínimos, que rondan los 1.400 euros, “un importe que les dificulta encontrar un lugar donde alojarse en el país”, dijo. El sector inmobiliario de La Seu no ha notado todavía la llegada de este colectivo. El jefe del área inmobiliaria de la gestoría Estañol, Eric Obiols, explicó que “en la capital del Alt Urgell tampoco hay pisos disponibles y los pocos que hay no son alquilados a temporeros”.