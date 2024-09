Las casas rurales de Lleida alertan de la “competencia desleal” de los pisos turísticos

Publicado por Lluís Serrano Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación de Casas Rurales de Lleida alerta de la “competencia desleal” que está sufriendo el sector con la irrupción de las viviendas de uso turístico. Según el presidente de esta entidad, Mario Mata, se ha producido un crecimiento “desmesurado” que, según asegura, ha comportado que este tipo de alojamientos copen el 30% de la oferta de la demarcación, cuando el turismo rural representa el 6%. Por este motivo, pide una equiparación de las normativas, ya que, hoy por hoy, les es imposible bajar precios. Añade que, si la situación continúa, se verán obligados a “cerrar definitivamente”. De hecho, han cerrado la temporada de verano con menos usuarios, ya que el momento económico actual hace que se priorice el precio por encima de la calidad del servicio.

Mata afirma que el turismo rural siempre ha sido un elemento “dinamizador” de la economía local, sobre todo en la demarcación de Lleida, territorio donde, tradicionalmente, este sector ha sido puntero. En este sentido, ha explicado que ha contribuido a fijar población, diversificar la actividad ganadera y a empoderar a las mujeres, además de ayudar a crecer a otros negocios, como tiendas, restaurantes o artesanos.

El presidente de la Federación de Casas Rurales de Lleida dice que unas 4.500 viviendas de la demarcación han pasado de ser residenciales a uso turístico, situación que está tensando mucho el mercado y está impidiendo la llegada de nuevos habitantes en las zonas de montaña. Con respecto al turismo rural, apunta que este tipo de pisos no tienen que cumplir varios requisitos técnicos porque no están considerados como una actividad económica y, por lo tanto, no tienen que asumir los mismos gastos que ellos.

Otra de las críticas es que no se pide a los gestores de estas viviendas que vivan en el territorio donde los están alquilando, con lo cual sus beneficios no aportan nada a la economía local. En este sentido, Mata cree que con esta situación pierde todo el entorno y por este motivo desde el sector han impulsado un manifiesto donde se recogen estas demandas.