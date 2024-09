El turismo rural pide igual normativa que los pisos turísticos

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Federació de Cases Rurals de Lleida reiteró ayer la “competencia desleal” que está sufriendo el sector con la irrupción de viviendas de uso turístico. Según el presidente de esta entidad, Mario Mata, se ha producido un crecimiento “desmedido” que, asegura, ha comportado que este tipo de alojamientos copen el 30% de la oferta de la demarcación cuando el turismo rural representa el 6%. Por este motivo, pide una equiparación de las normativas ya que, por ahora, les es imposible bajar precios. Añade que, si la situación continúa, se verán abocados a “cerrar definitivamente”. De hecho, han cerrado la temporada de verano con menos usuarios puesto que el momento económico actual hace que se priorice el precio por encima de la calidad del servicio.

Mata afirmó que unas 4.500 viviendas de la demarcación han pasado de ser residenciales a uso turístico, situación que está tensando mucho el mercado e impidiendo la llegada de nuevos habitantes a las zonas de montaña. Respecto al turismo rural apunta que este tipo de pisos no deben cumplir los mismos requisitos técnicos porque no se consideran una actividad económica y, por tanto, no deben asumir los mismos gastos que ellos.