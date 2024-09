El CSIC testa un biocida orgánico para eliminar especies invasoras de peces en lagos de Aran

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) está testando en la Val d’Aran las prestaciones de un biocida de origen orgánico para erradicar la presencia de especies invasoras de peces en los lagos de montaña.

El ensayo, que se enmarca en el programa Life Rescue Alpir, financiado con fondos Next Generation y en el que participan varias instituciones y entidades privadas, comenzó ayer miércoles en Colomers, en Naut Aran, en un área que concentra una decena de estas masas de agua en apenas un kilómetro cuadrado y tiene como objetivo principal al foxino o piscardo (veró, en catalán), una especie de origen asiático e introducción artificial que acaba deplazando a la trucha autóctona y depredando el resto de la fauna acuática.¿Qué es la rotenona? Es un isoflavonoide de origen vegetal que se extrae de las raíces de algunas leguminosas y que se ha utilizado tradicionalmente como biocida o pesticida natural por sus efectos sobre el sistema neurológico de los insectos. La rotenona se ha aplicado mediante dilución en este ensayo, para el que se han elegido lagos situados a elevadas altitudes (más de 2.000 metros) y cerrados, es decir, que no generen escorrentías para evitar mortandades imprevistas aguas abajo. Según explicaron los propios promotores en una reunión previa celebrada el martes en Vielha, la aplicación no fue autorizada por sus riesgos en los Alpes, donde también se desarrolla el proyecto.En unos días empezarán a conocerse los resultados de la aplicación, que en Catalunya dispone de todas las autorizaciones, aunque el Miteco (ministerio para la Transición Ecológica) se mostraba reacio a darle el visto bueno. Según fuentes del programa, se realizó con fuertes medidas de control.El programa Life Rescue Alpir, en el que participan el CSIC, la Generalitat, el Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana y varias universidades y que cuenta con una dotación de casi cinco millones de euros, tiene como objetivo recuperar once especies de anfibios (la rana bermeja, el tritón, el sapo partero y el desmán) y murciélagos (barbastela, ratonero grande, mediano y forestal, orejudo alpino, pequeño de herradura y nóctulo grande).El foxino, un ciprínido que apenas alcanza los diez centímetros de envergadura, desequilibra los ecosistemas como depredador de crustáceos, anfibios, insectos y moluscos y al consumir el plancton de los lagos, además de desplazar a la trucha (en ocasiones también alóctona): sirve de alimento a los ejemplares juveniles y adultos, pero acaba con los alevines al competir por la misma comida. El plan pretende erradicar peces invasores para recuperar los anfibios y los murciélagos.

El programa incluye 18 lagos pirenaicos de Lleida

El Life Rescue Alpir, en el que se consideran invasores tres especies de trucha (la de arroyo, la común y la arco iris) y cuatro de piscardo o foxino (el común y los del Garona, el Danubio y el Languedoc), contempla intervenciones en un total de 18 lagos de alta montaña del Pirineo de Lleida, según explica la web del propio programa. Estos se reparten por las comarcas de la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà y la Val d’Aran. Según adelantaron los promotores de la iniciativa, las actuaciones se centrarán el año que viene en tres de los localizados en la segunda de ellas, entre los que se halla el Montañó de Àreu, una de las pocas masas de agua sobre estructuras de tipo calizo que pueden localizarse en todo el Pirineo. El programa Life Rescue Alpir se extiende por buena parte del territorio del Parc Nacional d’Aigüestortes y del Parc Natural del Alt Pirineu.