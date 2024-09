Deniegan excarcelar al acusado de apuñalar a un hombre en Balaguer

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción 3 de Balaguer ha denegado la excarcelación del hombre de 47 años que fue detenido por los Mossos d’Esquadra el pasado 31 de agosto como presunto autor del apuñalamiento a otro hombre en la capital de la Noguera. La defensa del investigado solicitó ante el juzgado su puesta en libertad alegando, entre otros argumentos, que la víctima no sufrió lesiones de gravedad, que no hay posibilidad de que el acusado entorpezca la instrucción y que no existe riesgo de reiteración delictiva ni de fuga. La Fiscalía se opuso a su puesta en libertad. La víctima está representada por el letrado Xavier Prats, de Prats Advocats.

La jueza desestima la petición en un auto en el que argumenta que “se imputa al investigado un delito de homicidio en grado de tentativa y, si bien la cualificación jurídica puede variar durante la instrucción (...), consta que el investigado clavó en repetidas ocasiones, hasta siete veces, un cuchillo con una hoja de 18 centímetros en partes del cuerpo cercanos a los órganos vitales (cuello, espalda, pared abdominal y axila izquierda)”. Añade que “ante la gravedad de los hechos y una pena elevada que se pudiera imponer, se sigue considerando proporcionada la prisión provisional (...) porque es más elevado el riesgo de fuga”. Sostiene que el hombre no tiene domicilio conocido y “se debe evitar la reiteración delictiva atendiendo a que agredió sin ningún motivo a la víctima y directamente con un cuchillo. “La víctima, que recibió el alta el día 2, todavía se está recuperando física y mentalmente de la agresión”, asegura Xavier Prats.

Requisan 131 navajas en una sola noche en Catalunya

Los Mossos d’Esquadra requisaron entre la noche del viernes y la madrugada de ayer un total de 131 armas blancas y 22 utensilios u objetos peligrosos en Catalunya en el marco del ‘Pla Daga’. Se hicieron un total de 256 dispositivos. Uno de ellos fue el macrocontrol que hicieron junto con la Guardia Urbana en el Barri Antic de Lleida con motivo de les Festes de la Tardor (ver SEGRE de ayer). En solo una hora habían requisado cinco navajas y otros objetos punzantes como un destornillador manipulado. En Barcelona se decomisaron 39 armas blancas. El dispositivo del viernes tuvo lugar en el entorno de la plaza del Dipòsit y participaron medio centenar de agentes de ambos cuerpos. El jefe de la región policial de Ponent, el comisario Josep Maria Estela, aseguró que “habrá tolerancia cero con las armas blancas en la vía pública debido al aumento de incidentes, especialmente en zonas donde se ha detectado una mayor presencia”. Estela quiso lanzar un mensaje a los jóvenes: “Llevar una navaja encima no es una buena idea porque las consecuencias pueden ser graves, ya que puede ser utilizada contra uno mismo e incrementa la violencia de la pelea”. El plan prevé sanciones más duras, con multas de 600 a 30.000 euros. Se harán controles aleatorios en zonas de ocio, transporte público o cerca de escuelas con identificación y registros.