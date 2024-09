Echan a los 2 ediles de En Comú del gobierno tripartito de Almacelles

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Con un decreto de alcaldía expulsó ayer el primer edil de Almacelles, Joan Bosch, a los dos concejales de Almacelles En Comú del gobierno tripartido municipal acordado tras las elecciones del pasado 28 de mayo de 2023. Estaba integrado por Amunt Almacelles-Ara Pacte Local con el actual alcalde al frente y otros dos ediles; ERC con otros dos y En Comú con dos mas. Junts, con cuatro concejales, y PSC con dos quedaron en la oposición. Ahora el equipo de gobierno queda en minoría y se verá obligado a buscar nuevos socios de gobierno para garantizar la estabilidad o a negociar apoyos para sacar adelante los proyectos de futuro en cada pleno.

En el decreto el alcalde justifica esta dedisión en “las reiteradas deslealtades, las tensiones de las juntas de gobierno y el afán de acaparar áreas por parte de la concejala de En Comú, Montse Cortasa, que nos han llevado a tomar esta decisión. Tenemos dos meses hasta el próximo pleno para buscar nuevos respaldos para rehacer el gobierno, sobre todo de cara a los plenos”. Bosch incidió que “en un gobierno tripartito tenemos que ir todos a una y trabajar en equipo y no ser individualistas. Ha de primar el consenso y no actitudes por encima de otras”, dijo. Como ejemplo, Bosch explicó que estaba previsto hacer una puesta en común como equipo de gobierno para exponer los avances en políticas municipales, cuando este mismo viernes Almacelles En Comú convocó a los vecinos a una reunión en el Cinema del Casal para analizar la situación en que se encontraron el consistorio, que han hecho este primer año, propuestas y proyectos. “Esto en un gobierno tripartito no se hace”, indicó.El relevo en la alcaldía también será tema de próximos debates ya que estaba previsto que Joan Bosch lo fuera hasta abril de 2025 y los relevara en el cargo Montse Cortasa hasta 2026. ERC tendrían la alcaldía el último año.Los ediles de Almacelles En Comú, Marta Cortasa y Marc Dalmau, expresaron ayer su sorpresa ante esta decisión y remarcaron que “no se han dado motivos claros para que se tome este decisión” aunque admitieron que desde hace meses las relaciones eran malas.

Apuntan a la municipalización del agua y al relevo en el consistorio

Tanto Cortasa como Dalmau recibieron ayer la comunicación de apartarlos por teléfono y carta. Cortasa apuntó al desacuerdo en la municipalización del agua de boca como uno de los motivo, “ya que apostamos por esta posibilidad y los otros no”. También a la proximidad del relevo en la alcaldía el próximo abril, que ya no ostentarán. “Es raro porque en el pleno del jueves no hubo divergencias y se acordó por unamididad el nuevo sistema de recogida de basuras puerta a puerta para la orgánica y el resto”, dijo Cortasa. Almacelles se suma a otros pueblos con crisis internas como Ribera d’Ondara o Puigverd de Lleida donde acabaron en mociones de censura.