Retrasos de una hora en Rodalies en Lleida el primer día de obras en la costa

Primer día de cortes en las líneas de Rodalies que conectan el sur del país con Barcelona. En Lleida, la modificación del servicio de la R14 y los nuevos horarios en la R13 cogieron desprevenidos a muchos usuarios en Ponent, que lamentaron la falta de informadores a pie de vías y la demora que suponen los transbordos para llegar a su destino.

Varios trenes con más de una hora de retraso, descontrol organizativo y ausencia de informadores en los andenes de Rodalies de la estación Lleida Pirineus. Este es el panorama que denunciaron ayer los usuarios de la R13 y la R14, que une Lleida y Barcelona por la costa, en el primer día del corte ferroviario entre las paradas de Tarragona y Sant Vicenç de Calders por obras en el túnel de Roda de Berà. Los trabajos están vinculados a las obras del Corredor Mediterráno

Durarán un mínimo de cinco meses y afecta a más de 15.000 pasajeros al día de todas las líneas que conectan el sur del país con Barcelona menos la R13, aunque los horarios de esta última también se han visto modificados, lo que cogió desprevenidos a algunos pasajeros. Joana Pérez, de Lleida, perdió el tren para ir hasta La Riba por la R13 por menos de un minuto. “Siempre subía al tren que salía a las 13.06 horas, pero he escuchado por la radio que habían cambiado los horarios de la línea y no he llegado a tiempo”, lamentó Pérez, que aseguró que “es una vergüenza que no haya informadores en el primer día de un cambio en el servicio, ya que con un poco de ayuda hubiera llegado al tren”. En cuanto a la R14, se ha unificado con la R13 hasta La Plana-Picamoixons, desde donde debe cogerse otro tren para llegar a Tarragona. Allí autocares garantizan la conexión con Altafulla, Torredembarra y Sant Vicenç de Calders, donde que vuelve a conectar con la R13 y hasta la Estació de França en Barcelona. Ivan Martínez, que suele ir a Tarragona con la R14, explicó que “la unificación de ambas líneas es confusa y es muy incómodo tener que hacer un transbordo para llegar a Tarragona. Creo que la vuelta la haré en autobús”. Renfe confirmó retrasos en la R13 “superiores a los 30 minutos” por una avería en la señalización.

El nuevo Avant a Barcelona llena un 85% de las plazas

La ocupación del Avant con salida a las 7.05 horas de Lleida el primer día de circulación con incremento de plazas fue ayer de un 85%, con más de 400 personas. El estreno se produjo con normalidad espués de que Renfe vendió por error más billetes que asientos en el Avant de la misma hora del lunes, adelantándose un día a la ampliación efectiva de vagones en los que cupieran. Esto comportó que decenas de viajeros tuvieran que hacer el viaje de pie. Según CCOO esto demuestra la fuerte demanda existente en la franja horaria de las seis a las ocho de la mañana y la necesidad de implementar todas las propuestas de actuación del informe que elaboró el sindicato en relación a esta conexión. En este sentido, llevan a cabo una valoración positiva, pero creen que probablemente, a corto plazo, se completarán diariamente las plazas ofertadas también en este tren, por lo que deberá abordarse la creación de un nuevo tren con salida desde Lleida sobre las 6.00 horas. Por su parte, la senadora de ERC por Lleida, Sara Bailac, recogió ayer ante la Comisión de Transportes la propuesta de CCOO para mejorar el servicio “aumentando la capacidad de los trenes de las 7.05 y las 8 h, incorporando un nuevo servicio a las 5.50 h”, aprovechando plazas de AVE y un servicio más a las 21.30 h los fines de semana.