Urbanismo atasca inversiones por 283 millones en renovables en Lleida

La lentitud de Urbanismo, que acumula meses de retraso en la emisión de los permisos, ha provocado en Lleida el atasco de inversiones por valor de 283 millones de euros en veinte parques eólicos y fotovoltaicos, que disponen de las autorizaciones ambientales, energéticas y constructivas, pero no de las referentes a la planificación territorial.

La falta de esa autorización, que se traduce en la imposibilidad de iniciar las obras, tiene como efecto colateral que más de una docena de ayuntamientos están dejando de ingresar once millones de euros en concepto de ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y licencias de obras.Las estimaciones corresponden a Jaume Morron, de la consultora de proyectos de energía renovable DialEc, para quien “la Generalitat debe aceptar que no está haciendo bien las cosas. Va con un retraso extraordinario”.La clave se encuentra en el PAE, el Proyecto de Actuación Específica que autoriza la construcción de los parques en suelo no urbanizable y que, según el decreto 7/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, debía ser aprobado por las respectivas comisiones territoriales de Urbanismo en el mes siguiente a la declaración de impacto. Sin embargo, este precepto se incumple de manera sistemática, y los PAE siguen sin ser emitidos cuando ha pasado más de un año y los proyectos disponen incluso de la autorización administrativa previa y de la de construcción.En esa situación se encuentran en la demarcación de Lleida 16 plantas fotovoltaicas y cuatro parques eólicos que suman una potencia de 365 Mw (megawatios), el equivalente a la tercera parte de una central nuclear.En el conjunto de Catalunya, se hallan en ese estado un total de 41 instalaciones, cuyo despliegue supondría una inversión de 534,7 millones, licencias de obra por 21,4 y 723 mW.