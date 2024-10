El joven de Fondarella niega una relación con la menor que se suicidió que antes admitió

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El joven de Fondarella investigado por agresión sexual a una menor que se quitó la vida la madrugada del 1 de enero de este mismo año negó ayer en el juzgado haber mantenido relaciones con la adolescente de 15 años a pesar de que lo había admitido cuando prestó declaración ante los Mossos d’Esquadra, según informaron fuentes próximas al caso. La magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de Lleida tomó declaración al joven, de 28 años, como investigado por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. El abogado de la familia de la adolescente, que ejerce la acusación particular, Anton Verdeny, señaló que “los hechos son muy claros” y “nos encontramos ante una persona peligrosa” y con “un riesgo de reiteración delictiva importante”. Asimismo, añadió que sospechan que los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años, al señalar que la relación podría haber empezado entre abril y mayo de 2023. “Era una menor vulnerable y este hombre le doblaba la edad, además de aprovecharse de su superioridad”, dijo, y recordó que ambos formaban parte de la misma asociación de jóvenes.

Según Verdeny, el investigado fue la penúltima persona con la que habló la adolescente antes de quitarse la vida, por lo que están convencidos, dijo, de que “si no hubiera hablado con ella esa noche, Claudia aún estaría con nosotros”. Tras la declaración de ayer, la magistrada debe decidir si procesa o no al investigado. Por parte de la acusación particular, el letrado señaló que aportarán informes periciales y que se ha solicitado el volcado de los mensajes de los teléfonos móviles para que consten en la causa. Asimismo, las pesquisas continúan abiertas y no se descarta que pueda haber más investigados, según señalaron fuentes próximas. El abogado de la familia de la adolescente afirmó que “queremos saber toda la verdad y por eso iremos hasta el final”.

De ocho a doce años de prisión en caso de condena si se llega a juicio

El abogado de la acusación particular defendió ayer que su intención es llegar a juicio y recordó que la pena en este caso podría ir desde los 8 a los 12 años de prisión. “No buscamos venganza, confiamos en la justicia y lo que queremos es que se aplique toda la ley”, destacó. Cabe recordar que el Código Penal fija desde 2015 en los 16 años la edad de consentimiento sexual. Es decir, cualquier adulto que mantenga una relación sexual con un menor de 16 años está incurriendo en un delito de agresión sexual. En este caso, las diligencias del Juzgado de Instrucción 4 de Lleida son consecuencia de la investigación que hizo el de Instrucción 2 por la muerte autolítica de la menor. En estas pesquisas, el juzgado tuvo conocimiento de que podía haber tenido relaciones íntimas con un adulto.