“Tener solo un brazo no demuestra discapacidad, sino todo lo contrario”

Los testimonios de varios jóvenes a la hora de superar obstáculos de todo tipo para su desarrollo personal y profesional marcaron ayer las últimas sesiones de las XI Jornades per a l’Excel·lència de Esterri d’Àneu. Uno de ellos fue David Aguilar, más conocido como HandSolo, un joven bioingeniero que vive en Andorra, y que nació sin un barzo. Se hizo famosos al fabricarse una prótesis biónica con piezas de lego. En su charla incidió en que “las diferencias no son objeto de burla ya que tener un brazo no demuestra discapcidad, sino todo lo contrario”. En su página web en la que explica su historia remarca que “no hay mejor prótesis que el amor” y la superación.

También intervino Blanca Cusiné, CEO de la empresa Arcusin de Mollerussa, que explicó su historia de superación tras crisis de ansiedad y que promueve un proyecto para exportar y desarrollar maquinaria agrícola a la India. Cusiné y Aguilar destacaron la resilencia, generosidad, amor y solidaridad como valores que les han ayudado a superar sus trabas. Como preludio a la exposición de ambos, el profesor y filósofo Ferran Sàez incidió en cómo los jóvenes buscan la autenticidad y que la familia ha sido y la primera fuente de transmisión de valores, no los medios de comunicación. También expusieron sus testimonios los dos piragüistas pirenaicos, Mònica Dòria y Miquel Travé, que ganaron diplomas olímpicos en París este año.

Aran hace un llamamiento a la cooperación transfronteriza

■ La Síndica d’Aran, Maria Vergés, fue la encargada de cerrar las sesiones anunciando que el Conselh se incorpora al comité organizador de las jornadas. También hizo un llamamiento a la cooperación transfronteriza, en concreto con Andorra, porque “tenemos retos comunes”. El encargado de abrir el programa ayer fue el presidente de la Diputación, Joan Talarn, que incidió en que “la juventud del Pirineo tiene claro que apuesta por su entorno y es militante del Pirineo”. Remarcó que son ellos los que tienen que definir el futuro.