El Govern prevé acabar la derivación del Garrigues Sud al Montsant en 2026

La Generalitat ha puesto fecha, el año 2026, para la conexión del canal Garrigues Sud, en el área meridional de la demarcación de Lleida, con la zona del Montsant, en la zona oriental de Tarragona. para “aportar más recursos para el regadío”, según recoge el “calendario de medidas que permitirán disponer de más agua” en Catalunya, que fue aprobado ayer por el Consell Executiu y que incluye un catálogo de actuaciones a diez años vista. Ese documento prevé que esa conexión, que ya comenzó a funcionar de manera precaria la pasada campaña de riegos, tenga un coste de seis millones.

Esa es la única actuación de aumento de la disponibilidad de caudales en las cuencas internas que afecta a Ponent, ya que el documento no incluye ninguna previsión de trasvase de agua desde Lleida, ni desde el Segarra-Garrigues en particular ni desde la cuenca del Segre en general.En cualquier caso, una medida de ese tipo no puede ser acordada por el Govern de manera unilateral sino ue requiere el aval de Madrid.