Los Mossos d'Esquadra alertan a los alcaldes de Lleida de una ola de fraudes en empadronamientos

Los Mossos d’Esquadra alertaron ayer a los ayuntamientos del Segrià de una ola de intentos de empradronamiento irregulares o fraudulentos en varios municipios de la comarca. El área básica policial del Segrià emitió la alerta por correo electrónico a primera hora de la mañana a todos los alcaldes de la comarca y daba cuenta de la metodología utilizada por el autor o los autores de las irregularidades.

Según este relato, la Policía catalana recibió el martes dos informaciones de sendos alcaldes del Segrià sobre la visita de una mujer a las dependencias municipales con varias personas extranjeras o de etnia gitana que dice actuar en nombre de una inmobiliaria o una gestora con el objetivo de empadronar a sus acompañantes en una casa que, en realidad, no es habitable. En uno de los casos, el ayuntamiento sabía que la casa estaba en venta y no estaba en condiciones de ser habitada, según relatan los Mossos en su escrito. En el otro, la vivienda está tapiada y tampoco es habitable. Al percatarse de esta contradicción, el ayuntamiento decidió no tramitar el empadronamiento.

Además, fuentes de la Policía autonómica explicaron que se han detectado casos en Ivars d’Urgell y en Castelldans (Pla d’Urgell y Garrigues). En el primero, hace unos dos meses, se empadronaron siete parejas de manera fraudulenta. Los perfiles eran los de un hombre de origen marroquí y una mujer de nacionalidad española y de origen sudamericano. En el caso de las mujeres, ya habían sido investigadas por supuesta falsificación de documento público en casos similares.

En la misiva de ayer, de hecho, los Mossos avisan de que en algunos casos se añade una variante: la acreditación de parejas de hecho entre un extranjero y un nacional, lo que daría mayor credibilidad al empadronamiento.

Los Mossos trabajan sobre la hipótesis de que se trata de fraudes y posibles falsificaciones de documento público y usurpación de identidad (en los supuestos contratos de alquiler). Tanto los mediadores de los empadronamientos como las personas nacionales que facilitan un empadronamiento por la vía de la pareja de hecho cobrarían por estos servicios.

Todas las gestiones se harían además sin el consentimiento o el conocimiento de los propietarios de las viviendas, que a su vez no reúnen las condiciones para estar habitadas.

Los Mossos recomiendan no empadronar ante la duda

Los autores de los presuntos fraudes de empadronamiento presentan ante los ayuntamientos información sobre domicilios y falsos contratos de alquiler a partir de datos que son fácilmente consultables. Además, la Policía catalana comunicó a los alcaldes que si bien la normativa sobre empadronamiento es “permisiva”, los ayuntamientos pueden denegar una solicitud si sospechan que se está produciendo un delito. También legitiman que un edil descarte un empadronamiento si una vivienda no tiene condiciones suficientes de salubridad.

Alcaldes consultados por este diario señalaron también que la normativa es poco exigente con los solicitantes de registro en una vivienda. La alerta lanzada ayer a los alcaldes incluye recomendaciones a los empleados municipales que gestionan los empadronamientos, que pasan por atender a las personas “con la máxima normalidad” y llamar en paralelo a la Policía (112) mientras entretienen a los peticionarios; identificar a las personas, anotar sus datos y recoger toda la documentación. También contrastar con los propietarios de los pisos y denunciar.