Mès de 50.000 coches accediren a 5 espacis naturaus en ostiu

Mès de 50.000 veïculs an accedit aguest ostiu as airaus naturaus de màger interès toristic dera Val d’Aran. Se tracte des ribères de Varradòs, Artiga de Lin e Aiguamòg, ath delà dera Bassa d’Oles e era Bassa d’Arres. Son quauqui des emplaçaments regulats pera ordenança d’accès en miei naturau, que limite era mobilitat en airaus de montanha pendent es mesi d’ostieu damb eth prètzhèt d’evitar era acumulacion de visitaires. Ei tanben quan eth Conselh contabilize es veïculs qu’arriben ad aguesti espacis a trauès de sensors automatics e des diuèrsi punts d’informacion que i a enes pistes d’accès as parcatges.

Analize dempús es donades entà auer-les en compde ara ora de desvolopar normatives de mobilitat. Ena madeisha linha, es donades servissen tanben entà informar as visitaires en temps reau der estat de massificacion d’aguesti espacis, sigue a trauès dera plataforma web AparcAran o dera aplicacion entà mobils GuidAran, çò que permet evitar eth desplaçament tà zònes fòrça concorregudes enes que non serie possible d’accedir per excès de visitaires. Ei ua des actuacions que s’amien a tèrme en marc deth Plan de Sostenibilitat Toristica dera Val. En aguest sens, Marisol Ariño, tecnica de torisme deth Conselh, expliquèc qu’entà seguir en tot desvolopar aguest plan se despleguen aué dia pantalhes informatives sus er estat d’ocupacion des parcatges d’accès as espacis naturaus. D’un aute costat, eth Conselh estúdie implantar un sistèma de parcatge de pagament tà poder accedir ad aguestes zònes. Destinarà es sòs qu’obtengue a costejar eth manteniment des punts informatius e eth sistèma de contròl de massificacions.En çò que tanh as donades recopilades enguan, era pista de Varradòs, qu’aufrís accès ath Saut deth Pish, siguec era mès concorreguda, en tot assomir mès de 9.3000 veïculs entre eth 18 de junhsèga e er 1 de seteme. La seguís Aiguamòg, damb mès de 8.500 veïculs. Cau destacar qu’aguesti dus espacis son es unics enes que se contabilizauen es visitaires pendent es 24 ores deth dia. Ena rèsta sonque se hè pendent es ores que foncionen es punts informatius. En çò que tanh ara ribèra de Valarties, er accès ei restringit a veïculs particulars en ostiu e i a abilitat un servici de taxis.A despiet d’açò, es donades d’aguest passat ostieu apunten a ua descenuda de visitaires enes espacis naturaus d’Aran respècte deth 2023. En concrèt, des chifres se desprèn ua baishada d’un 8,5% de veïculs.

Projècte pilòt de realitat virtuau tà descorbir Aran

Eth Conselh Generau d’Aran presentèc era setmana passada eth projècte Guarda+, qu’aufrís informacion sus rotes, monuments, condicions climatiques e d’autes donades a trauès d’ua app e lunetes de realitat virtuau. Plantege atau experiéncies immersives e interactives a compdar de realitat virtuau e aumentada a trauès de sensors meteorologics, damb eth prètzhèt d’apropar tara Val a quinsevolh des dera distància.Es usatgèrs poiràn explorar rotes de montanha, monuments e scenaris istorics de forma enriquidora. Es experiéncies disponibles includissen eth Guardadèr de Beret, rotes de biciclèta o eth Musèu dera Nhèu.