La Generalitat desencalla doce parques solares y dos líneas eléctricas en Lleida

El departamento de Territorio de la Generalitat ha desencallado en lo que va de mes la tramitación de doce parques solares y dos líneas eléctricas de evacuación en el Segrià, Les Garrigues y el Pallars Jussà, en lo que supone el primer acelerón en el despliegue de las plantas de energía renovable en la demarcación tras dos años de atasco administrativo.

La Generalitat ha desencallado en lo que va de mes la tramitación de un total de doce proyectos de plantas solares en la demarcación de Lleida que suman una potencia de 413 mw (megawatios), un paquete de instalaciones que llega tras un periodo de restricciones de casi dos años.

Esta incipiente reactivación del despliegue de las energías renovables en Ponent incluye también el impulso a dos líneas de evacuación de baja tensión (25 y 30 kv), una en Talarn y otra en Alcoletge y Lleida, y los permisos para tendidos (algunos soterrados) y ampliaciones de subestaciones en algunas de las primeras.El desatasco de las tramitaciones responde, básicamente a dos motivos. Uno, de carácter político, consiste en la sintonía para el despliegue de este tipo de tecnologías que muestran el Govern y la mayoría de la oposición. El otro es de tipo administrativo: los promotores han comenzado a cumplir con el aumento de las exigencias documentales que supuso el decreto de mayo de 2022, que incluía la obligación de identificar a los propietarios del suelo en cada proyecto (para evitar iniciativas especulativas) y que limitaba la tierra utilizable al 10% de la de secano y el 5% de la de regadío en cada municipio.Las plantas solares que ahora reciben sendas autorizaciones administrativas previas y de construcción están proyectadas en Alcarràs (49,99 mw), Llardecans (49,99), Lleida, 2,795), La Portella (25,2), Talarn (42), Almatret (41,25), Castell de Mur (42), Soleràs y Granyena de les Garrigues (30,97 y 24,56, esta última también en Els Torms), Seròs y Almatret (19,29) y, por último, Seròs, Llardecans y Maials (35,4). Se les suma otra en Alcarràs (49,986) que ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable.El despliegue de las renovables va a provocar un notable cambio en las estructuras de generación, consumo y exportación de electricidad en Lleida, donde la hidroeléctrica aporta el 75% de la producción.

Son, en total, 2.700 gw.h (gigawatios.hora, millones de kilowatios) hidroeléctricos y cubren con un margen de casi 300 la demanda de los hogares, la industria y los servicios en Lleida, que ronda los 2.500.A esa generación se le suman, según datos de Red Eléctrica, otros 1.014 gw.h de renovable (789 de eólica y 225 de fotovoltaica) producidos por el actual parque de, según la Generalitat, 411 mw de potencia en molinos (398) y placas solares (13).Los parques de esas dos tecnologías se van a ver claramente incrementados en los proximos años, ya que, con 1.119 mw autorizados y 1.002 en trámite, está pendiente de instalación un volumen de potencia similar al de dos centrales nucleares; aunque, obviamente, su rendimiento sería menor que el de la tecnología atómica.Menor, en cualquier caso, no es necesariamente sinónimo de pequeño: solo con la potencia autorizada y con un rendimiento similar a la que ya está operativa, la generación crecería por encima de los 17.000 gw.h (17.030 solares y 267 eólicos), un volumen al que los proyectos en trámite podrían llegar a añadir otros 11.400 (10.835 y 547).La suma de la operativa con la autorizada se va a 18.300 gw.h, lo que multipica por más de siete la demanda de la demarcación. Con la que se encuentra en trámite se acercaría a los 30.000, un volumen de generación suprior al que ahora aporta Tarragona con dos nucleares: el equivalente a dos tercios de la actual demanda de toda Catalunya (44.200) o a tres cuartos de la producción actual (38.268).

Urbanismo paraliza un parque fotovoltaico en los pueblos de la MAT

La Comisión de Urbanismo del Alt Pirineu y Aran acordó el jueves mantener la suspensión sobre la aprobación definitiva del parque fotovoltaico Morellols, ubicado en Castell de Mur, cuya línea de evacuación pasa, además de por ese término, por los de Talarn, Tremp, Gavet de la Conca y Isona i Conca Dellà. Se trata de los mismos municipios que están litigando en los tribunales contra la línea MAT (Muy Alta Tensión) que promueve el grupo Forestalia entre Laluenga e Isona para transportar a Barcelona la producción de parques eólicos my solares de Huesca. Son, no obstante, proyectos independientes aunque los impulsa el mismo grupo empresarial, que en el caso de la planta fotovoltaica opera con la sociedad Energía Inagotable de Leda. De hecho, además de por algunas carencias documentales, el motivo principal de la suspensión se encuentra en el estado de tramitación de las autorizaciones de la línea de evacuación del parque: no dispone de todos los permisos y bendiciones, y eso, aunque la consellería de Territorio le otorgara hace unos días la autorización administrativa previa y de construcción, hace que el parque no pueda ser aprobado (ni tampoco descartado). Fuentes de Forestalia aseguraron desconocer la resolución y declinaron pronunciarse. Morellols forma parte de un complejo de cuatro parques junto con el de Neret, en Tremp, cuyo ayuntamiebnto lo tiene recurrido, y los de Costa Grau y Alsinelles en Isona. El de Llau dels Juncs, cerca de Orcau, en Isona, fue desestimado, aunque la empresa logró mantener el punto de conexión para evacuar la energía de todos ellos. Los tendidos deben ir soterrados.