El Govern da 2 años a los alcaldes para tener planes de protección municipales

El Govern se ha lanzado a actualizar los planes de protección civil y ha dado dos años a los ayuntamientos catalanes para que dispongan de un plan de actuación ante los fenómenos naturales de carácter catastrófico, algo que, en el caso de las inundaciones, afecta a 99 municipios de Lleida: 25 carecen de esa herramienta y 28 están a un paso de aprobarla.

El Govern puso ayer fecha, en plena recuperación de la DANA que ha azotado el litoral mediterráneo, al proceso de actualización de los instrumentos para afrontar las catástrofes naturales: “todos los municipios del país deben disponer, en un periodo de dos años, de un plan de protección civil municipal, debidamente homologado e implantado, mediante la elaboración de un Documento Único de Protección Civil Municipal (Duprocim)”, anunció el Govern.

El anuncio incluye una dotación de seis millones de euros del fondo de contingencia este año y otra de 14 para el trienio 2025-2027 destinadas a financiar “el despliegue de la estrategia para el desarrollo de la protección civil en Catalunya” y para paliar los daños de la DANA en Tarragona y Barcelona.En Lleida son obligatorios, según los últimos datos de Protección Civil, un total de 713 planes de protección de distintos ámbitos, tanto de actuación ante fenómenos naturales como tecnológicos. Se les suman otros 561 planes recomendados. Tanto unos como otros se integran, según el caso, en el Duprocim de cada municipio.Entre los preceptivos, destacan por cifra los de riesgo de incendios (Infocat, con 156 municipios obligados), los de nevadas (Neucat, que afecta a 145 poblaciones) y los de viento (Ventcat, 121 en total). Les sigue el Inuncat, o plan de actuación ante el riesgo de inundaciones. En este caso, es obligatorio en 99 municipios y en otros 83 es recomendable. Además, hay 27 municipios obligados a tener un Allaucat por riesgo de aludes; 8 por riesgo aeronáutico (en el perímetro de las instalaciones de La Seu y de Alguaire); 11 de pandemia; 5 de riesgo químico; 3, de riesgo radiológico; otros 79 por riesgo sísmico; 38 más por riesgo ante el transporte de mercancías peligrosas; 7 por transporte de viajeros por ferrocarril y 14 más por multiriesgo (la mayoría, por ser municipios turísticos y Lleida ciudad, por tener más de 20.000 habitantes).De los 99 municipios leridanos que debían tener plan de actuación ante inundaciones, 25 carecen de esa herramienta (y, por lo tanto, no pueden tener el Duprocim o documento único), ya sea por no haberla presentado o por no tenerla actualizada. Otros 28, entre ellos Tremp, Oliana, Ponts o Torres de Segre, los han actualizado y están a la espera del visto bueno oficial en la próxima Comissió de Protecció Civil. Para otros 83, esa herramienta es recomendable pero no obligatoria. Entre los que carecen de ella destacan Balaguer, los tres municipios de l’Alta Ribagorça y varios del Baix Segre como Alcarràs, La Granja d’Escarp, Massalcoreig y Soses.El diseño de esos planes resulta una tarea colosal, por su escases de medios y el alto coste, para los pequeños municipios. “Constatamos que en las comarcas cuyo consell tiene un técnico de Protección Civil los ayuntamientos están al día”, señalaron fuentes de Interior.

Planes de emergencia en las principales presas

La normativa hidrológica cataloga como presas de tipo A aquellas “cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes”, por lo que les asigna unos planes de emergencia que incluyen avisos a la población mediante sirenas, entre otras heramientas, para facilitar su evacuación en caso de que algún incidente ponga en riesgo su integridad. Entre las presas de Lleida catalogadas como de tipo A se encuentran las de Santa Anna, Canelles, Escales, Baserca y Llauset en el Noguera Ribagorçana; las de Camarasa, Terradets y Tremp en el Noguera Pallaresa; las de Oliana y Rialb en el Segre y, también, la de L’Albagés en el Set. El plan de emergencias de esta última se encuentra ahora en fase de revisión por parte de los responsables de la CHE y de Protección Civil de la Generalitat tras haberse efectuado algunas pruebas. La DANA ha dejado en los embalses de Lleida 110 hectómetros cúbicos de agua. Canelles, que ahora está al 44% con 300 hectómetros, estaba en julio de 2023 (en la imagen) al 14% de su capacidad.

Obras en Lleida para “evitar la inundabilidad” de Cappont

La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) está actualizando los mapas de las zonas inundables, un proceso que prevé cerrar este año y que ha generado roces con los ayuntamientos de Lleida y de Balaguer. “La Paeria es consciente de la situación y trabaja desde hace años en la mejora de la seguridad de la ciudad”, señaló el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, quien anunció varias actuaciones con la CHE para “evitar la inundabilidad de la zona de Cappont”. Así, además de la construcción del muro de Grenyana, de la que está en trámite la adjudicacion del diseño, “se harán de acuerdo con la CHE pequeñas intervenciones en las avenidas de Tortosa, de Tarradellas y de Blondel”, dijo.