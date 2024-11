El colegio Ignasi Peraire de Mollerussa, harto de esperar su mejora

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

Las familias del colegio Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa están hartos de esperar unos trabajos de mejora del centro que no llegan. También denuncian falta de mantenimiento en las instalaciones, con grietas en las paredes, goteras o persianas rotas. Así varios padres y madres asistieron ayer a un pleno en el ayuntamiento para mostrar su malestar, llevando pancartas con lemas como “Menos palabras, más hechos” o “La única batalla que se pierde es la que se abandona”. Y es que uno de los puntos de la sesión plenaria incluía dar de baja una partida de 45.000 euros del presupuesto destinado a la mejora de su patio. “Da vergüenza como se hacen las cosas. Se está jugando con la ilusión de las familias” espetó Castell Cots, de la CUP. Letícia Carné, de ERC, aseguró que el punto demuestra la “falta de credibilidad” del presupuesto.

Raul Aguilar, de Junts y en el equipo de gobierno, pidió disculpas por no haber informado al centro de este hecho y ratificó su compromiso de que las obras sean una realidad. Josep Maria Garrofé, de Junts, explicó que se da de baja esta partida porque no hay tiempo para poder hacer los trabajos y de los 70.000 euros presupuestados, se destinan 25.000 a llevar a cabo llevar a cabo estudios previos como el topográfico y el resto se destina a otras partidas “para no perderlos”. Explicó que en primavera comenzarán las obras. El alcalde, Marc Solsona, aseguró que las obras se harán con fondos propios y no estarán condicionadas a la venta de patrimonio. El punto se aprobó con los votos a favor de Mollerussa Primer, Junts, PSC y PP y en contra de la CUP y ERC. La CUP leyó un escrito en nombre del centro en el que denuncian la sensación de “abandono y desprotección” tras 2 años de espera. “Somos ciudad amiga de la infancia, que se note en las escuelas”, dijo Rosa Florensa, de ERC.