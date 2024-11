El Vila-sana sigue lanzado

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars cumplió ayer con los pronósticos y se impuso (0-4) en la pista del Mataró, logrando su cuarto triunfo consecutivo en el inicio de la OK Liga. El conjunto del Pla, que fue superior al colista, mantiene la primera plaza de la clasificación, empatado a puntos con Fraga y Gijón, que también lograron la victoria en sus respectivos compromisos.

El equipo que dirige Lluís Rodero salió a por todas, consciente de la obligación de sumar en la cancha del Mataró. No tardó en tener la primera ocasión, en la que Luchi Agudo estrelló la bola en el larguero. Se sucedieron las oportunidades, con disparos de Victòria Porta, Gime Gómez y Agudo, que se topó con una doble parada de Paula Lladó. Gómez volvió a avisar con un tiro lejano y Victòria Porta fue la encargada de abrir el marcador, con un disparo lejano y algo escorado (0-1) a los 6 minutos. Las leridanas mantuvieron un nivel muy alto de presión, sin dejar que el Mataró se estirara y esto hizo que llegara el segundo tanto del partido. Luchi Agudo recuperó una bola en el área de las locales y la cedió a Gime Gómez para que estableciera el 0-2. Albert Larrea, técnico del conjunto del Maresme, detuvo el partido porque daba la sensación de que la goleada podía ser de escándalo. Rodero aprovechó la ventaja para dar entrada a las primeras rotaciones, con Maria Porta y Dana Antón. El Mataró tuvo una tímida reacción y una ocasión para marcar, antes de que Antón también estuviera a punto de establecer el tercero. Sin embargo, fue Luchi Agudo quien puso el 0-3 a los 12 minutos después de culminar una jugada personal que arrancó en su propia pista. Continuaron llegando las claras ocasiones a favor del Vila-sana, con disparos lejanos de Dai Silva y Felamini, mientra el Mataró intentaba defenderse como podía. Gime Gómez tuvo la última para las visitantes de la primera mitad, pero no consiguió culminar un contragolpe.La segunda mitad empezó a un nivel notablemente más bajo. Con el Vila-sana más calmado, pero que siguió teniendo la ocasión de ampliar el marcador. Sin embargo, la árbitra se sacó de la manga la décima falta del Vila-sana y el Mataró dispuso de la ocasión de estrenarse. Pero Salvat estuvo muy acertada y no permitió que Mar Parés transformara la falta directa. Continuó sumando ocasiones el equipo leridano, mientras que las locales tuvieron alguna tímida oportunidad. Los minutos se fueron consumiendo bajo el claro dominio del Vila-sana, que no encontraba la manera de marcar el cuarto tanto. Este no llegó hasta el minuto 42, cuando Felamnini consiguió superar a Lladó después de una nueva asistencia de Agudo. Con el 0-4 bajó todavía más el nivel, con un Mataró rendido a la evidencia de la superioridad de las leridanas. El sábado 16 (19.00), en la quinta jornada, el Vila-sana recibirá en su pista al Sant Cugat.

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, se mostró satisfecho por sumar los tres puntos en la pista del Mataró y señaló que “hemos salido haciendo una buena presión, que nos ha dado muy buen resultado, y en los primeros minutos hemos conseguido los goles que nos han permitido irnos en el marcador. A pesar de que han sido tres tantos, creo que el marcador hubiera podido ser mucho más amplio por el número de ocasiones que hemos llegado a tener. Pero de cara a portería seguimos fallando muchas ocasiones y con el 0-3 hemos podido llegar al descanso”, añadió. El entrenador de las leridanas manifestó que “con el marcador a favor hemos podido jugar mucho más cómodas contra un rival que hubiera podido poner las cosas más complicadas. Al final hemos podido marcar el cuarto, pero esta muy claro que podían ser muchos más goles los que llevamos esta temporada”. Sin embargo, Rodero se mostró muy satisfecho con la actitud del equipo después de la cuarta victoria de la temporada, que mantiene al Vila-sana en lo más alto de la clasificación de la OK Liga. “Estoy contento con la actitud de las jugadoras, especialmente por la manera en la que hemos salido a la pista y la presión que hemos hecho sobre el rival, que nos ha permitido marcar los goles al principio, sin tener que sufrir. También es importante para nosotras dejar la portería a cero por segundo partido consecutivo”, destacó.