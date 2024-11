"Es un poco excesivo": confusión y resignación entre los usuarios que se tropiezan con los controles policiales por la dana

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los usuarios que esta mañana se están tropezando con los controles que los Mossos d'Esquadra están haciendo en varias carreteras del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre ante el episodio de lluvias intensas, lo hacen en medio de la confusión y la resignación. En la rotonda de acceso a la AP-7 en Tarragona, la gran mayoría son transportistas. Es el caso de Francisco Moya, un autónomo que trabaja para una empresa de productos congelados. Esta mañana se ha desplazado desde Barcelona hasta Constantí, donde ha descargado los alimentos. "La autopista estaba cortada en Torredembarra y he tenido que dar un paseo loco por poder llegar", ha dicho a la ACN. Aunque comprende la situación, Moya considera que "es un poco excesivo" y que se tendría que tener en cuenta su tarea.

Desde primera hora de la mañana, los Mossos están haciendo controles en varias carreteras del Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro por regular el tráfico a raíz de las restricciones de movilidad decretadas ante el episodio de lluvias intensas en la zona. Concretamente, afecta a las vías de las comarcas del Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià y el Tarragonès, es decir, la AP-7, la C-14, la N-340, la T-11, la T-331, la C-43, l'N-420, la TV-3141, la A-7, la N-240 y la C-37, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Uno de estos puntos ha sido el de la rotonda de acceso a la AP-7 en Tarragona, concretamente, a la altura del polígono industrial Riu Clar. La mayoría de usuarios han sido transportistas. Algunos, los servicios esenciales, sí que han podido pasar el control policial y coger la vía para hacer llegar sus productos al destino final. Entre ellos, Lluís Gallardo, trabajador de la empresa Carburantes Montsià, quién ha confirmado a la ACN, que "a partir de las siete de la mañana, se ha encontrado controles en las entradas y las salidas de la autopista". Preguntado sobre la medida, Gallardo considera que "en parte está bien, para evitar de años", pero reconoce que "se podría haber hecho mejor".

Por el contrario, a Francisco Moya, un camionero autónomo que trabaja para una empresa de productos congelados, no lo han dejado pasar. "He ido a cargar el material en Barcelona y al venir hacia Tarragona me he dado cuenta de que la autopista estaba cortada en Torredembarra", explica este usuario, quien lamenta "el paseo loco" de que ha tenido que dar para poder llegar hasta Constantí, dónde ha descargado las mercancías.

A la vuelta, se ha topado con el control policial en el acceso a la AP-7 en Tarragona, donde los Mossos le han indicado que pasara por la nacional y la autovía. Por todo, considera que la medida "es un poco excesiva", sobre todo, para los transportistas para quienes pide más miramientos para poder distribuir las mercancías.

Por su parte, Fèlix, conductor de un turismo, se ha mostrado confuso y ha afirmado "no saber por qué son" los controles, "si no llueve". "No entiendo nada, nadie dice nada, sólo te dicen que vayas para acá o hacia allí", ha denunciado este usuario, quien ha añadido que se tendrá "que espabilar" e ir hacia la nacional y la autovía.

Restricciones en el túnel de Lilla

Otro de los puntos donde los Mossos d'Esquadra hacen controles para restringir la movilidad de vehículos está en los accesos del túnel del Coll de Lilla. Desde las ocho de la mañana de este miércoles han cortado la circulación en dirección Tarragona, donde sólo dejan pasar los servicios esenciales. Según el Servei Català de Trànsit, se ha producido "poca" retención, con colas de menos de 500 metros en las rotondas de acceso al túnel (A-27) y de la N-240.

Sin afectaciones en Tarragona

Después de inspeccionar todas las zonas inundables de la ciudad de Tarragona, la Guardia Urbana ha confirmado que no hay ninguna afectación a raíz de la lluvia de anoche. "El operativo coordinado entre Protección Civil y la policía de Tarragona ha funcionado", aseguran en un comunicado desde el consistorio tarraconense.

Hasta las diez de este miércoles por la mañana, los cuerpos de emergencias explican que hay normalidad en zonas como el puente de la Petxina y l'Arrabassada, avinguda de la Independència, la avinguda del Mediterrani de la Móra y la N-340. En el caso del puente de la T-11, junto a un establecimiento comercial, está cortado para evitar, dicen, la circulación en caso que se inunde este tramo.

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha remarcado que la situación en Tarragona "está controlada". "Nuestra prioridad es la seguridad de las personas, por lo tanto, es necesario que la gente se quede en casa para evitar desplazamientos viales", ha añadido.

Con la alerta por riesgo de inundaciones, los policías avisaron a los propietarios de los vehículos aparcados en las calles Josep V. Foix, Josep Ras i Claravalls, Tramuntana, las ramblas de Cala Romana y l'Arrabassada y la avinguda del Mediterrani de la Móra para que retiraran los vehículos. También envió una unidad a cada una de las zonas inundables. Con la Asociación de Voluntarios de Protección Civil se intensificó la vigilancia en los cauces del río y rieras, así como se señalizaron los accesos al río Francolí.