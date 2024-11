Les acusaciones sostienen que el navajazo mortal de Les Borges fue "sorprendente" y se trata de un asesinato

El abogado de la acusación particular, Daniel Ibars, expone los motivos por los cuales considera que los hechos suponen un delito de asesinato en la última jornada de juicio en la Audiencia de Lleida.Ignasi Gómez / ACN

Fiscalía, acusación particular y defensa han expuesto sus informes en el último día de juicio por el navajazo mortal que un hombre le asestó a otro en Les Borges Blanques en octubre de 2022. Dirigiéndose al jurado popular, la fiscal ha recordado que el autor confeso de los hechos utilizó un cuchillo -con una hoja de 36 centímetros- para matar a la víctima. "El acusado ensartó al difunto. Lo atravesó de una parte a la otra entrándole prácticamente toda la hoja. Como se diría en el argot de la tauromaquia: entró a matar. Fue un ataque por sorpresa. La víctima no tenía nada en las manos y no se podía defender. Eso es alevosía y es la circunstancia que califica los hechos como un asesinato", ha aseverado.

La fiscal, Pilar Mesalles, se ha mostrado así de contundente a la hora de calificar los hechos ocurridos en la tarde del 9 de octubre de 2022, cuando dos familias iniciaron una discusión en el aparcamiento del Hort del Rabasser de la capital de Les Garrigues que derivó en la cuchillada mortal por parte de un hombre a otro.

Mesalles ha comentado que "aún habiendo un enfrentamiento previo entre ambas partes, la víctima no podía esperar un ataque de esa naturaleza ni podía hacer nada por defenderse". También recordó al jurado que el instrumento que se utilizó para el crimen "se encontraba doblado de la fuerza que se ejerció para clavarlo" y que éste entró por la parte izquierda del abdomen del difunto y le llegó hasta su pulmón derecho, afectándole la arteria aorta, lo que causó su muerte.

Sobre que la defensa alegue la legítima defensa por rebajar la pena a su representado, el ministerio fiscal consideró que "no hay ninguna agresión previa por parte de la víctima al acusado ni se ha aportado ninguna prueba que lo demuestre ". En la misma línea, en cuanto a la posibilidad de que se le aplique el atenuante de confesión, la fiscal indicó que "él intentó explicar los hechos de una manera interesada y que le favoreciese, y se presentó en comisaría para que ya le buscaban".

En la misma línea, el abogado de la acusación particular, Daniel Ibars, ha manifestado que el autor de los hechos atacó de forma sorprendente a la víctima para poner fin a su vida. Sobre la agresión, precisó que "es la sorpresa acompañada de la indefensión y de un arma letal". "Proyecten el cuchillo, la imagen y la situación y dicten que puede haber una sentencia por un delito de asesinato con alevosía", ha pedido al jurado.

Por último, el abogado de la defensa ha preguntado al tribunal popular "cuál es la prueba de que existe para demostrar cómo suceden los hechos, es decir, ese ataque sorprendente que sostienen las acusaciones? Yo se lo diré: no existe", ha manifestado . En este sentido, señaló que "ningún testigo" declaró durante el juicio que pudiera ver la "maniobra" que hizo el acusado por asestar el navajazo mortal.

El abogado defendió también que la legítima defensa está presente en los hechos porque su representado había sido "agredido y amenazado de muerte tanto antes como durante la discusión por parte de un hombre corpulento y bajo los efectos del alcohol y la cocaína". También considera que cuando se entregó a la policía hizo una declaración "extensa y detallada" de los hechos y solicita que se tenga en cuenta el atenuante por confesión.

En su último turno de palabra, el autor confeso volvió a pedir "perdón" a los familiares y reiteró que "no tenía la intención de matar".

El veredicto

Con todo, los 11 miembros (2 suplentes) del jurado popular tendrán que decidir si declaran culpable de asesinato o de homicidio al acusado. Según ha explicado la presidenta de la sala, el lunes se les entregará el cuestionario para que hagan la deliberación pertinente.