Los 2.200 trabajadores y cargos de la Paeria y la Diputación de Lleida se quedan sin aguinaldo

Publicado por Laia PedrósEDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida y la Diputación han decidido dejar este año sin lote de Navidad a sus empleados, según han confirmado fuentes de ambas instituciones, que en ambos casos achacan la medida a la sentencia del Tribunal de Cuentas que en 2023 condenó al alcalde de Venturada (Madrid) a devolver de su bolsillo los 11.710,50 € que le costaron al consistorio los 110 lotes de ibéricos que se reparetieron a finales de 2021 entre trabajadores, cargos públicos y entidades de la localidad como la parroquia, el médico, el cuartel de la Guardia Civil del pueblo de al lado y los clubes deportivos locales, entre otras.

En ese caso, y según denunció la intervención, se trató de una “obligación contraída sin fiscalización previa” y “sin que consten los destinatarios” ni “se justifique el fundamento legal que ampare el gasto, que se considera una liberalidad del empresario que no puede predicarse de una administración pública”. “No es admisible la realización de meros actos de liberalidad con el consiguiente traspaso de fondos públicos a patrimonios particulares”, sentenció el Tribunal de Cuentas.

“La sentencia no dice que sea algo ilegal, dice que lo es si no se tramita de manera correcta” “En el comercio se echarán a faltar esos encargos, sobre todo en las entidades sociales”

La medida afecta a más de 2.200 personas en Lleida: los 700 empleados y cargos de la Diputación que venían recibiendo esos aguinaldos más los 1.553 trabajadores de la Paeria, cifra que incluye a los 27 concejales y el personal eventual.

En el caso de la Diputación, la noticia, adelantada por la agencia ACN, coincidió con una reunión previamente programada entre los representantes sindicales de la corporación y los de la corporación en la que, aunque fuera de programa, se trató el asunto.

Estos últimos confirmaron la decisión de no entregar este año los lotes, aunque apuntaron como alternativa la posibilidad de entregar aceite del que se produce en algunas fincas propiedad de la Diputación, explicaron fuentes sindicales, que propusieron aplicar una compensación económica a la plantilla por la pérdida del aguinaldo.

Tanto en el caso de la Diputación como en el de la Paeria de Lleida el suministro de los lotes navideños se venía realizando mediante un procedimiento de licitación.

“Muchos alcaldes se apuntan, pero otros lo consideran un derecho“

“Ha pasado en la diputación de Tarragona y en la de Lleida, y ahora comienzan a apuntarse muchos ayuntamientos, aunque otros van a mantenerlo porque lo consideran un derecho adquirido de los trabajadores”, explica Bea Bonilla, responsable de la FSP (Federació de Serveis Públics) de UGT de Lleida, quien anotó que la entrega del aguinaldo “no tiene que estar especificada en el convenio, porque en este caso es una costumbre que viene de lejos, de muchos años, y eso genera un derecho adquirido”. Además, añadió, “la sentencia del Tribunal de Cuentas no dice que sea ilegal, dice que es ilegal si no se tramita correctamente”. “Nos ha sorprendido, no por el valor sino porque hacía mucho que se repartía”, anota Antonieta Piqué, representante sindical de CCOO en la Diputación, quien coincide con Bonilla en dos apreciaciones: “no está en el convenio, pero año tras año se ha ido respetando la entrega” y, por otro lado, “nos sabe mal, porque se elaboraban con productos de proximidad y eso afecta a los payeses y a las empresas del tercer sector que solían prepararlos”. “Deberíamos haber sido informados”, añade.

“Es pronto para saber cómo nos afecta, buscaremos alternativas”

“Todavía es pronto para saber en qué medida nos va a afectar”, explican desde la Associació Alba, una de las entidades del tercer sector que incluye entre su catálogo de ofertas la elaboración de lotes navideños, cuya venta supone una importante fuente de ingresos en algunos casos. No obstante, los responsables de la entidad con sede en Tàrrega, que suele incluir sus galletas El Rosal en las cestas, están convencidos de que la supresión de los aguinaldos por parte de las administraciones va a afectarles. “Estamos estudiando alternativas”, anotaron. “No deja de ser un golpe duro para el sector comercial. Se va a echar a faltar” ese tipo de encargos, explicó Manel Llaràs, responsable de Pimec Comercio en Lleida, quien, no obstante, apuntó que el principal impacto lo recibirán las entidades sociales que se dedicaban a elaborar ese tipo de productos. La Diputación compra 700 lotes por 44.860 euros cada año desde 2021. En cuanto al impacto de la medida en las cuentas públicas, Llaràs considera que “se trata de un derecho consolidado de los trabajadores, y si no les dan un lote les van a dar su valor en dinero”.