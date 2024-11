Tienda virtual en 9 micropueblos del Segrià para evitar fuga de clientes

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Nueve micropueblos del Segrià (Torre-serona, Montoliu, Sunyer, Alcanó, Sarroca, Torrebesses, Llardecans, Almatret y Aspa) convertirán a primeros de año sus comercios en tiendas virtuales para que los vecinos puedan comprar todo tipo de productos que no tienen procedentes de estos municipios o tengan acceso a otros menos habituales de otras localidades. De esta forma se quiere frenar la fuga de vecinos y clientes a otros establecimientos, principalmente de Lleida, y facilitar las compras a personas de avanzada edad. La iniciativa, con el lema Al poble hi ha de tot, cuenta con el respaldo de la Diputación y del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que subvencionan los más de 300.000 euros que cuesta. Según el diputado y alcalde de Torre-serona, Agustí Jiménez, otro de los objetivos es frenar la despoblación dando una mayor cobertura a los vecinos con productos que puedan encontrar en la tienda local. Se elaborará una lista de artículos que se ofrecerán en una pantalla táctil y que se podrán recoger en el establecimiento en un plazo de 24 horas, máximo de 48 si el producto es de un municipio de una comarca lejana. En estos momentos se está diseñando la web y el ayuntamiento de Torrebesses ha licitado la compra de las pantallas y expendedoras de tíquets para hacer las primeras pruebas en diciembre, remarcó Jiménez. El consistorio de Torrebesses ha centralizado esta operación para facilitar las gestiones. “Todo será artesanal y no se ofertarán productos industriales. Por ejemplo, se ofrecerán varias marcas de cervezas, embutidos, quesos o vinos, entre otros, entre los que los clientes podrán elegir. O solicitar productos como carne de Torrebesses, o queso de Alcanó para que lo traigan al día siguiente. También se pueden pedir productos de otros puntos de Catalunya que tardarán más en llegar”, explicó Jiménez.

Consolidar la actividad comercial y evitar que las tiendas del pueblo cierren es también un objetivo ya que en los últimos años muchos negocios han cerrado. Ayer se conocieron los casos de Ca la Mireia de Els Torms, que bajará la persiana el 4 de enero tras 56 años de actividad; o del ultramarinos de El Soleràs, ubicado en la cooperativa, que cerrará en los próximos meses, al igual que El Rebost de Castelldans, según informa Som Garrigues. La agrotienda de Alfés también cerró en mayo.