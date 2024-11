El alcalde de Bolvir condena el asalto a la casa de Gerard Piqué en la Cerdanya

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Bolvir y presidente del Consejo Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha condenado enérgicamente este martes los actos vandálicos ocurridos al municipio, cuando un grupo de personas, supuestamente de Arran, entidad vinculada a la CUP, asaltó la casa que Gerard Piqué tiene en la Cerdanya. Estas personas llevaron a cabo actos vandálicos con pintadas en la fachada y en la puerta de entrada con el fin de denunciar la crisis de la vivienda en la zona y el modelo turístico que consideran nocivo.

Según el alcalde, y en declaraciones en SEGRE, el Ayuntamiento desconoce si se ha presentado una denuncia formal por parte del propietario, aunque entiende que sí que se ha hecho, ya que los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación al respecto.

Chia ha destacado que el Ayuntamiento da apoyo a cualquier acción que emprendan los Mossos d'Esquadra y ha solicitado que se tomen las medidas legales necesarias para poner fin a estos actos de vandalismo. "El pueblo cuenta con cámaras de seguridad en las calles, y los Mossos ya han abierto una investigación", afirmó el alcalde. Además, informó de que el Ayuntamiento ha adjudicado la instalación de lectores de matrículas en las entradas y salidas del pueblo, lo cual contribuirá a identificar a los responsables de futuros incidentes.

El alcalde también se ha referido a la situación laboral en la comarca, desmintiendo que no haya trabajo disponible. "Hay sueldos muy buenos, pero el problema es que la gente no quiere trabajar y prefiere recibir ayudas quedándose de brazos juntos", señala. Asimismo, lamenta que las personas responsables de los actos vandálicos no sean de la comarca y critica su falta de valor para dar la cara.

Crisis de vivienda y modelo turístico en debate

El asalto a la segunda residencia de Gerard Piqué en Bolvir por parte de la organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, ha puesto sobre la mesa el debate sobre la crisis de la vivienda y los elevados precios del alquiler en la zona. Según Arran y la plataforma Pirineu Viu, este modelo basado en segundas residencias que permanecen vacías la mayor parte del año "expulsa los jóvenes" del territorio.

Bernat Lavaquiol, de la CUP, expresó su "respeto total por el trabajo de señalar este tipo de personas", en referencia a la acción de Arran. Consideró que las políticas públicas están destinadas a "llevar turismo de lujo a la Cerdanya", donde en algunos pueblos las segundas residencias llegan "hasta el 80%". "Queremos que el Pirineo sólo sea para los jóvenes del Pirineo y para los que trabajan", insistió.

Desafíos demográficos en la Cerdanya

La Cerdanya, una comarca pirenaica situada entre las provincias de Girona y Lleida, y el departamento francés de Pyrénées-Orientales, afronta desafíos demográficos a pesar de su atracción turística. Según datos del INE, en la última década la población de la Cerdanya ha crecido sólo un 2,8%, por debajo de la media catalana del 3,6%. Pueblos como Llívia o Meranges han perdido más del 10% de sus habitantes en este periodo.