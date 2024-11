Cárcel por estafar 13.000 € a un anciano en Balaguer

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida condenó ayer in voce a dos años y a once meses de prisión a un hombre y a una mujer, respectivamente, que reconocieron haber estafado a un vecino de Balaguer de edad avanzada y se apropiaron de su dinero. Fue un juicio de conformidad después de que la Fiscalía, la acusación particular y las defensas llegaran a un acuerdo.

Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba una condena de cinco años de prisión para el hombre y de 11 meses para la mujer. De esta forma, se considera acreditado que los acusados, que en el momento de los hechos eran pareja y regentaban un bar, “se ganaron la confianza de la víctima y aprovecharon su edad, su deterioro cognitivo, su alteración grave de la orientación temporal y su escasa formación para conseguir que les diera dinero y acceso a su cuenta bancaria”. El hombre fue el autor del fraude y la mujer la cooperadora necesaria.

El hombre fue condenado a dos años de prisión y a una multa de 900 euros y la mujer a once meses de privación de libertad como autores de un delito de estafa. Además, ambos se comprometieron a indemnizar a la familia de la víctima, ya fallecida, con 13.000 euros por el dinero defraudado. La condenada abonará 2.000 euros y el condenado el resto de manera fraccionada.