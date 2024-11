Dos condenados a 6 años de prisión por violar a una conocida en La Seu

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a 6 años de prisión a dos hombres por violar a una joven tras salir de fiesta en La Seu d’Urgell. La Fiscalía y la acusación particular pedían una pena de 10 años de prisión y el tribunal considera probado que los hechos sucedieron tal y como manifestó la víctima, a la que violaron cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes.

Según la Audiencia, en ese estado, en el que incluso perdía en algún momento la conciencia, “está claro que no podía consentir”. Además de la pena de prisión, por un delito de abuso sexual con penetración, no agresión porque no hubo violencia, el tribunal les impone cinco años de libertad vigilada, la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 100 metros de la víctima y el pago de una indemnización de 25.000 euros por los daños morales causados.

Asimismo, rechaza aplicar las atenuantes de consumo de alcohol y confesión solicitadas por uno de ellos. Según la sentencia, se considera probado que los hechos tuvieron lugar en un piso de la capital del Alt Urgell el 10 de abril de 2022. La víctima afirmó que esa noche salió de fiesta con una amiga y coincidieron con varios conocidos, acabando en casa de uno de ellos. Explicó que había bebido, que la incitaron a esnifar una sustancia blanca y que lo siguiente que recuerda es haberse despertado en una cama y ver a los dos acusados. Añadió que se dio cuenta de que la habían violado porque tenía la zona genital y anal manchada de sangre. Alertó a la amiga que había salido con ella de fiesta y también a otras, a las que envió mensajes de voz. Acudió al hospital, que dio la alerta a los Mossos d’Esquadra.

La sentencia también recoge que los acusados intentaron “destruir pruebas” cuando la Policía se presentó en su domicilio y los vieron salir con una bolsa de basura en la que había ropa manchada de sangre. También duda de su versión, ya que uno declaró que la relación fue consentida y el otro, que no tuvo ningún contacto sexual. La sentencia no es firme.