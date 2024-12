Los grandes retos del agua, a debate

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

En un escenario de cambio climático irreversible y superado el peor periodo de sequía en décadas, ¿es posible abordar un debate sereno sobre el futuro del agua en Lleida? ¿Cómo será la calidad del recurso para las futuras generaciones? ¿Tendrán la agricultura y la ganadería suficientes reservas para asegurar la producción? ¿Habrá nuevas propuestas de trasvase desde Lleida?

Los retos del agua son múltiples y no tienen respuestas sencillas. El futuro de los recursos hídricos es de vital importancia para Lleida. Tanto, que constituirá en eje de una jornada de debate el próximo martes, día 3, en la Llotja de Lleida. Es la primera de una serie de ocho mesas monográficas que organizarán conjuntamente Grup SEGRE y la Fundació Horitzons 2050 y que se celebrarán en los próximos meses.

En esta primera edición, la jornada lleva como título L’aigua (no) cau del cel: d’on ve, on va, on cau? y se ha organizado en cinco mesas redondas que contarán con 21 partipantes, entre expertos, representantes de los distintos sectores implicados y autoridades vinculadas a la gestión hidráulica.

La inauguración de la jornada correrá a cargo de la secretaria general de la conselleria de Agricultura, Cristina Massot, y la clausurará el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola.

Los cinco espacios de debate presenden dar algunas respuestas a los principales retos de futuro del agua desde el punto de vista global pero, especialmente, para Lleida: la primera abordará el futuro de la gestión y el tratamiento del agua; le seguirá el debate sobre la viabilidad de los trasvases, que también incluirá una mesa sobre la gestión del canal Segarra-Garrigues en manos de Aigües Ter-Llobregat; el consumo de agua en el turismo, el uso en agricultura y ganadería y la sequía y modernización de riegos son las siguientes temáticas.