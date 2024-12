Un corte de cable de fibra deja Tremp sin internet ni teléfono desde el viernes

Un corte de cable de fibra óptica de Movistar en Tremp tiene desde el pasado viernes a gran parte de la localidad sin líneas de teléfono ni conexión a internet. Ello ha provocado decenas de quejas de vecinos, empresas y comercios: establecimientos que no pueden prestar sus servicios diarios. De momento, no hay fecha para la recuperación de la red, lo que ha provocado el enfado e indignación de muchos vecinos de la localidad y también del ayuntamiento. La alcaldesa, Sílvia Romero, apuntó que el corte de cable fue “complejo”, según informaron desde la compañía, aún así, “exigimos una solución rápida porque la afectación es seria y las pérdidas económicas también pueden serlo”, dijo. Añadió que la avería afectó a una infraestructura básica de telecomunicaciones que también da cobertura a otras compañías de telefonía móvil y por ello el número de afectados es más amplio. Mientras, desde Movistar, apuntaron ayer que se había localizado el corte de cable, aunque no podrían establecer ninguna previsión para restablecer el servicio dada la complejidad. Avanzaron que los técnicos están trabajando. Algunos comerciantes de la localidad aseguraron que internet y los servicios asociados, como los datáfonos, han funcionado de manera interrumpida desde el viernes y muy lentos, sin posibilidad de hacer pagos o cobrar a los clientes. Tampoco en la oficina de Correos se pudo trabajar ayer con normalidad al no funcionar internet.

La misma problemática sufren los vecinos del municipio leridano de Gósol, en el Berguedà, que desde el jueves están sin internet ni teléfono. Fuentes de Movistar apuntaron que el sábado se restableció el servicio, aunque se detectó otro corte que volvió a anular la conexión.

Ayudas fiscales para incrementar el parque de pisos de alquiler social

Una de las prioridades del consistorio de Tremp para el próximo ejercicio es implementar medidas para disponer de más viviendas de alquiler social e incentivar que los particulares incorporen pisos a la bolsa de vivienda pública a través de ayudas equivalentes al 50% del IBI. Así se contempla en el presupuesto municipal aprobado ayer en el pleno, que asciende a 7,3 millones de euros, con un incremento del 9,5% respecto al de este ejercicio. La alcaldesa, Sílvia Romero, apuntó que es el presupuesto más elevado desde 2010. Destacan inversiones en los servicios, redes de agua, así como el alumbrado público.