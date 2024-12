Un mantèl de prosperitat

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Er esquí en Aran arribèc tath torn der an 1919 dera man deth Centre Excursionista de Catalunya, totun non siguec enquiath 6 de deseme de 1964 que se metec en foncionament eth prumèr remontador mecanic ena zòna. Se tracte deth Telessèra I, en Baqueira Beret, coneishuda enquia 1977 coma Telecables dera Val d’Aran. Siguec installat en tèrme de Salardú e compdaue damb capacitat tà trasladar enquia 515 persones/ora en un recorrut de 1.030 mètres de longada damb un desnivèu de 360. Fòrça a nheuat d’alavetz ençà. Concretaments pendent seishanta ans. Temps en qu’era estacion a arribat a devier era mès grana de tota Espanha, en aufrir dejà mès de 170 quilomètres de pistes. Era creacion dera estacion, amassa damb era inauguracion deth tunèl de Vielha en 1948, supausèc un gran punt d’inflexion ena Val. Dera sua man arribèren eth transit, eth torisme e naues activitats economiques, que remplacèren vielhi costums. Era democratizacion der òci facilitèc er accès ar espòrt blanc, e era ubicacion privilegiada dera Val, en ua vessant nòrd deth Pirenèu e damb er enfocament en França, l’an assolidat coma un referent entà gaudir der esquí, en tot aufrir pistes de qualitat en un entorn excepcionau. Siguec ena sason 1989-1990 quan s’amiec endauant ua des majors inversions dera sua istòria, damb era implantacion deth sistèma de produccion de nhèu, damb un centeat de canons enes principaus èishi de Baqueira. Quate ans mès tard, era estacion connectèc damb era estacion vesia, eth Palhars Sobirà, damb eth telessèra Bonaigua, mentre qu’en 2005 era principau nauetat siguec era installacion deth telessèra Baqueira, eth prumèr dera estacion. En 2019, era còta mès nauta deth complèxe arribèc enquiàs 2.610 mètres, gràcies ath telesquí Bacivèr, en tot arribar a aufrir descensi de 1.100 mètres de desnivèu. Eth territòri a sabut beneficiar-se d’aguesta preciada gema, en tot trabalhar non sonque ena conservacion deth sòn patrimòni naturau, mès en configurar ua aufèrta gastronomica, culturau e d’òci qu’arribe mès enlà dera pròpria val, en tot devier eth complèxe fòrça mès qu’ua estacion d’esquí.