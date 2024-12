Un lío documental deja sin dueño depósitos de agua en la frontera de municipios de Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un singular embrollo documental ha dejado sin dueño formal a los depósitos de agua que abastecen a varias localidades en la frontera entre los municipios de Pont de Montanyana y Tremp, en la provincia de Lleida, España. La situación se ha vuelto kafkiana debido a las rigideces de la Administración, afectando a tres poblaciones que llevan colaborando durante décadas, si no siglos.

El conflicto de propiedad

El problema radica en que la media hectárea de terreno ubicada en Tremp, donde se encuentran los depósitos y la potabilizadora de Pont de Montanyana, ha quedado sin propietario tras el fallecimiento sin herederos, a mediados de 2023, del vecino de la localidad ribagorzana que, al igual que su padre hace 70 años, había cedido el uso del terreno al municipio.

Al tratarse de una herencia abintestato, ya que el propietario no tenía hijos, su única hermana falleció antes que él y los hijos de esta no se han interesado en aceptarla, la finca pasa a formar parte del patrimonio del Gobierno de Aragón. Sin embargo, el trámite de aceptación por parte de la comunidad autónoma aún no ha concluido, dejando el terreno en un limbo legal y sin un dueño formalmente reconocido.

Importancia de los depósitos

Estos depósitos de agua son vitales para el abastecimiento de Pont de Montanyana, Montanyana, las masías de ambos pueblos y, como ocurre con el suministro de gas, también para algunas zonas de Tremp. El alcalde de Pont de Montanyana, Jorge Bordes, ha expresado su preocupación: "Cualquier día tendremos que hacer una obra y no podremos porque no es nuestro. Queremos regularizarlo".

Búsqueda de una solución

El consistorio mantiene contactos con Tremp y con el Gobierno de Aragón para intentar solventar el asunto sin tener que recurrir a un trámite como la expropiación, algo que, por otro lado, correspondería al consistorio pallarés. Se busca una solución que permita regularizar la situación y garantizar el mantenimiento y mejora de estas infraestructuras hídricas fundamentales para la región.

Un caso singular en tierras de frontera

Este peculiar caso pone de manifiesto las complejidades administrativas que pueden surgir en territorios de frontera, donde la colaboración entre municipios es esencial para el bienestar de sus habitantes. Pont de Montanyana, Montanyana y Tremp son un ejemplo de cómo las localidades vecinas trabajan juntas para superar obstáculos y asegurar servicios básicos, como el agua potable.

Pont de Montanyana y Montanyana son dos localidades pertenecientes al municipio de Puente de Montañana, en la comarca de la Ribagorza, provincia de Huesca, Aragón. Por su parte, Tremp es la capital de la comarca del Pallars Jussà, en la provincia de Lleida, Cataluña. Ambos municipios comparten una larga historia de cooperación y se encuentran en una zona de transición entre las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña.

