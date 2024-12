Buena nota en un puente sin pistas y los hoteles al 70%

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Pese a que las pistas de esquí no pudieron abrir durante este puente de la Purísima porque la nieve no llegó hasta el sábado, el sector turístico se muestra “muy satisfecho” después de tres días en que los alojamientos de Lleida registraron una ocupación superior al 70%. El patronato de Turismo de la Diputación hace un “balance positivo” y su vicepresidente, Juan Antonio Serrano, valoró ayer que “se han cumplido las expectativas que teníamos y esperamos una campaña de invierno muy buena”. Serrano añadió que “la nevada nos da tranquilidad” y explicó que, aunque aún no hay fechas definitivas, las estaciones de esquí trabajan para abrir esta misma semana. “Lo harán tan pronto como puedan”, aseguró el vicepresidente.

Por sectores, los hoteles contaron con una ocupación de entre el 60 y el 70% en el Pirineo, mientras que en las comarcas del llano se situó en torno al 60%. Más llenos estuvieron los bungalows de los cámpings, con tres de cada cuatro plazas llenas. Asimismo, los alojamientos de turismo rural registraron una ocupación del 73%. Serrano explicó que con las previsiones de nieve que hay y teniendo en cuenta los datos de reservas actuales, la ocupación entre el 26 de diciembre y el 3 de enero se puede situar entre el 85 y el 90%. “Para nosotros la nieve es vida”, exclamó.

Durante el puente no se pudo esquiar en las pistas más allá de las dos de la zona de debutantes que abrió Boí Taüll, pero algunas estaciones de alpino y nórdico estuvieron abiertas para actividades lúdicas. En Andorra, Grandvalira dio el pistoletazo de salida a la temporada ayer con la apertura parcial de los sectores del Pas de la Casa y Grau Roig. Las precipitaciones de nieve dejaron hasta 75 centímetros durante el fin de semana en las estaciones, y Grandvalira aumenta a partir de hoy el número de pistas abiertas ante las previsiones de que las acumulaciones continúen creciendo. Los sectores de Encamp, Soldeu, El Tarter y Canillo también se ponen en marcha hoy. Por su parte, tanto Pal Arinsal como Ordino Arcalís abren hoy la temporada de forma también progresiva, empezando por las zonas más bajas. El objetivo es tener el máximo de pistas e instalaciones abiertas de cara a este fin de semana.

Por otra parte, los torronaires de Agramunt (Torrons Vicens, Roig, Fèlix y Virginias) hacen una valoración muy positiva del inicio de la campaña navideña, informa Laia Pedròs. En Torrons Vicens explicaron que cada día pasan por su museo más de 400 personas, a las que hay que sumar los visitantes que paran solo a comprar turrones y los que acuden en autocares. Ayer había un grupo de l’Ametlla de Mar y de El Perelló.

Asimismo, la nieve que ha caído en las últimas horas ha dado pie a que familias salieran a las calles para disfrutar de unas imágenes de postal y hacer muñecos de nieve o bajadas en trineo. No obstante, algunas personas optaron por avanzar la vuelta a casa para evitar congestiones del tráfico.

Francia corta el paso fronterizo con Andorra al menos hasta hoy





Francia cerró la frontera con Andorra del Pas de la Casa el sábado por la tarde a causa de “condiciones meteorológicas adversas” por el riesgo de avalanchas, lo que causó un vaciado de turistas. Las autoridades galas no dieron una fecha concreta para reabrir el paso fronterizo, pero la prefectura de l’Arieja anunció que estaría cerrado al tráfico “almenos hasta el lunes al mediodía” por el riesgo de avalanchas y que “podría reabrirse por la tarde”, según publicaron medios franceses y recogió el Diari d’Andorra. Sin embargo, esta previsión dependerá de las próximas precipitaciones. El Servicio Meteorológico andorrano mantiene el aviso naranja por nieve y viento. Por el momento, los turistas que tengan que volver a Francia solo pueden salir de Andorra por la frontera española.