La RL4 arranca con retrasos

Publicado por CARMINA MARSIÑACH

El estreno de la nueva línea RL4 de Lleida a Terrassa de ayer estuvo marcado por los retrasos, confusiones y la falta de información. En Cervera el tren que salía a las 08:35h llegó con media hora de retraso y en la estación no había información de la razón de la demora. Los usuarios seguían la ubicación del tren en la aplicación de Adif. Según los técnicos de Renfe, el tren salió tarde de Lleida porque fallaban las puertas y los pasajeros tuvieron que cambiar de convoy. Mónica Zambrano es una de las jóvenes que esperaba en el andén. Ella es de Barcelona y viaja todos los fines de semana para estar con su pareja en Cervera. “Hay muy malas conexiones y ahora con el trasbordo tardaré más en llegar a casa”, dice. Por su parte Josep que hace este trayecto de forma habitual para visitar a su familia de Barcelona, celebró que haya trenes más temprano: “Si coges el tren de las seis de la mañana puedes aprovechar más el día”. De Cervera el tren salió a las 09:32h con media hora más de retraso por el cambio de los interventores y los maquinistas de Barcelona y Lleida y otra puerta que fallaba.

Victòria Verdés cogió el tren en Mollerussa. El sábado compró un billete de ida y vuelta desde Sants porque iban a ver el Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa:“Cuando compramos los billetes no nos informaron de los nuevos horarios y pensábamos que salía a las 09:00h y no a las 08:00h”. Una vez en Terrassa hubo confusión entre los usuarios. No sabían si tenían que cambiar de vía para hacer el trasbordo a la R4. Según la aplicación de Adif, el próximo tren salía en 5 minutos de la vía 3, pero al cabo de unos instantes informaron que era en la 4. Tan solo una persona atendía las dudas de los pasajeros y la señalización de las vías era muy poco visible. Manuel Moreno de Sabadell y cogió el tren dirección a Lleida para ver como era la nueva línea. Era periodista y ahora tiene un canal de Youtube en el que habla de trenes. Considera que la R12 era mejor, ya que “si vienes de Lleida y quieres ir a Barcelona tienes que cambiar de tren y antes no”. Por su parte, Àngels Núñez se mostró muy indignada. Vive en Mollerussa y siempre cogía la R12 para ir a trabajar a la Vall d’Hebron en el turno de noche: “No sabía nada. Llevo toda la mañana esperando trenes. No lo ponen fácil ¿por qué sacan los trenes directos?”. En este caso el tren que salió a las 11:16h de Terrassa llegó puntual a Cervera.