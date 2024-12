Tremp ofertará en septiembre de 2025 veinte plazas de primero de Enfermería

El grado de Enfermería en el Pirineo se iniciará en septiembre de 2025 y se ofertarán 20 plazas en el primer curso para acabar con 80 alumnos el cuarto año. Contará con una unidad docente en Tremp donde se harán íntegramente los dos primeros cursos, y las prácticas de tercero y cuarto se podrán hacer en hospitales y CAP de las sis comarcas del Pirineo.

El Grado de Enfermería en el Pirineo arrancará en septiembre de 2025 con veinte plazas para el primer curso para acabar el cuarto año con unos 80 alumnos. Contará con una unidad docente en Tremp, donde se harán íntegramente los dos primeros cursos del grado. En cuanto al tercer y cuarto curso, las clases teóricas se mantendrán en la capital del Jussà, pero las prácticas se podrán llevar a cabo en instalaciones asistenciales de todo el Pirineo. Las prácticas clínicas se harán en períodos de entre una semana y un mes, y se podrán hacer en el Hospital Comarcal del Pallars en Tremp, en la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell, el Hospital de la Cerdanya en Puigcerdà o en l’Espitau Val d’Aran de Vielha, además de los centros de atención primaria (CAP) y los centros residenciales de todo el territorio.

Tremp acogió ayer la firma del protocolo de compromiso de las instituciones del territorio para desplegar el grado. En este sentido, habilitarán un espacio docente en los diferentes hospitales y asumirán los suministros (luz, agua, climatización, limpieza o mantenimiento). Asimismo, se comprometieron a facilitar la movilidad y alojamiento del alumnado fuera del municipio de Tremp, temporalmente, durante los períodos de prácticas en que haga falta desplazarse. El rector de la UdL, Jaume Puy, destacó que la implementación del grado “no ha sido fácil porque se necesitan unas prácticas muy completas y queremos asegurar que los propios estudiantes sean el reclamo para próximas promociones de estos estudios en el Pirineo”. Añadió: “Hoy es un día para decir al territorio que lo que hace tiempo que buscaban, ya lo tienen. Esperamos que los jóvenes se apunten”. Por su parte, la delegada del Govern en el Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, apuntó que hace tres años Salud y Universidades recogieron la reivindicación en el territorio de disponer de más profesionales de enfermería ante el déficit que es general pero que tiene una incidencia especial en el mundo rural y en el Pirineo. Desde entonces, se ha trabajado para cumplir todos los requerimientos necesarios para tener una unidad docente.

“Hacer prácticas en Tremp ha sido una experiencia enriquecedora”

Núria López, de Sant Andreu de la Barca, es estudiante de Enfermería de la UdL en el Campus de Igualada donde ha cursado los tres primeros cursos. “Surgió la oportunidad de venir al Pirineo y no me lo pensé porque me gusta la montaña y el territorio”. Añadió que a nivel formativo ha sido muy enriquecedor. “Me ha gustado todo: los profesionales del hospital; también los docentes, que estaban muy motivados y eso me ha ayudado mucho y ha sido muy productivo. No descarto volver al Pirineo para trabajar aquí porque es otra oportunidad”, dijo.

“El ámbito rural es distinto a Lleida o Igualada y es una oportunidad”

“Venir a Tremp nos ha dado la oportunidad de conocer el ámbito rural, que es muy diferente del que estábamos acostumbradas en Lleida o Igualada, y ha sido muy satisfactorio en todos los sentidos”. Aina Companys, de Lleida, ha cursado sus estudios de Enfermería en la capital y explicó que trabajar en el Pirineo, “de momento, todo es una ventajas”. “Me ha gustado el hospital y los profesionales; hemos recibido mucha atención de todos y los docentes son excelentes”. Además del hospital, hemos estado en el CAP, la residencia, y el centro de Salud Mental.