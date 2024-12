“Nadal en companyia” para personas solas en Les Borges

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Dos bares de Les Borges Blanques, El 9 Syrah y el bar Terrall, ofrecerán menús a personas que viven solas, en el marco de la campaña Nadal en Companyia que promueve el ayuntamiento. Será el día 27 a las 13.00 horas. Según la concejala que se ocupa la organización, Ivette Macià, ya se han apuntado cinco personas, aunque se espera que su número aumente puesto que la lista para participar se abrió ayer por la tarde.

También hay más de una decena de voluntarios para acompañar en esta comida a vecinos en soledad no deseada. Una de ellas es Vero Parrado, que se ha decidido a participar “porque considero que esta iniciativa municipal es bonita y muy oportuna. Es importante pasar la Navidad en familia aunque hay quien no la tiene y está bien darles esta oportunidad, que debería llevarse a cabo no solo en estas fechas navideñas, sino más días del año”.

Macià indicó que, en un principio, se pensó habilitar una sala municipal y servir un catering pero, finalmente, se optó por abrir la experiencia a bares y restaurantes y ver si había respuesta. Finalmente, dos han secundado esta iniciativa. También se barajó celebrarla el mayor número de días posibles, incluidos los de Navidad y Sant Esteve, “pero se trata de fechas muy señaladas en las que todo el mundo quiere estar con los suyos”. Sin embargo, remarcó que “comenzar el 27 ya es una buena respuesta”. El consistorio se plantea la creación de un comedor social subvencionando a bares y restaurantes que quieran colaborar.

“Es una idea gratificante y desinteresada”

Sergi y Heidi dirigen El 9 Syrah de Les Borges y se han involucrado en la campaña “porque no está bien que las personas estén solas en Navidad. Es una propuesta diferente y también gratificante y desinteresada”, explica Sergi. Por su parte, Rosa, del Bar Restaurante Terall, dijo que “ayudar a que algunos vecinos no estén solos en Navidad es una propuesta bonita y colaborar para que las personas no estén solas es una muy buena idea del ayuntamiento que hay que apoyar”.