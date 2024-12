Multa al exalcalde de Aliança Catalana por homofobia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat ha multado con 900 euros a Albert Puig, que fue alcalde accidental de Ribera d’Ondara por Aliança Catalana cuatro meses sustituyendo a Elisabet Jové (que se presentó por AM). Ambos desbancaron al socialista Francesc Sabanés como primer edil en la primera moción de censura de la localidad. La sanción, impuesta por la conselleria de Igualdad y Feminismos del anterior Govern, castiga a Puig por tildar de “cáncer” al colectivo LGTBI en un tuit que borró posteriormente y que le costó la salida del partido ultra. El mismo Puig anunció a través de la red social X, antes Twitter, la notificación de la multa por emitir expresiones discriminatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas o amenazadoras en cualquier medio de comunicación o en redes sociales. El mensaje le valió la expulsión de Aliança Catalana, que entonces era su formación política, y críticas de su líder, Sílvia Orriols, quien aseguró que no permitiría “ninguna actitud homófoba”. Tras conocer la sanción, Puig dijo que vive “en una dictadura encubierta” y criticó que “la demócrata Generalitat que se llena la boca de libertad de expresión multa a quien no piensa como ellos ”.

Diez meses con tres alcaldes y dos mociones de censura

Albert Puig relevó a Elisabet Jové como alcaldesa durante los 4 meses de su baja maternal. Jové, que se presentó a las municipales con Acord Municipal-ERC, de la que luego se desvinculó, se hizo con la alcaldía tras la primera censura que apartó al socialista Francesc Sabanés del cargo en marzo. Nueve meses después Sabanés volvió a la alcaldía tras una segunda moción de censura celebrada este viernes. La población de la Segarra ha vivido en menos de un año 2 mociones y ha tenido 3 alcaldes.