Cierra el Supeco en Tàrrega dos años y medio después de abrir

El Supeco de Carrefour en Tàrrega cerrará el sábado 11 de enero. Lo hará dos años y medio después de su apertura en verano del 2022. Según fuentes cercanas, cierra puertas porque no es rentable y en la actualidad está prácticamente vacío y ya no queda casi nada de género en las estanterías. Este periódico ha contactado con la empresa en diversas ocasiones, pero no ha recibido respuesta alguna.

El Supeco de Tàrrega está en el inmueble de la avenida de Barcelona donde antes había un supermercado de la cadena Mercadona. Éste se trasladó en septiembre de 2020 a un local de nueva construcción. El establecimiento cuenta con 1.200 metros cuadrados de sala de venta, así como con mostradores de carnicería y charcutería y un parking subterráneo.

Tàrrega dispone de varios supermercados. A parte del Supeco, que cerrará esta semana, hay uno de Mercadona, otro de Lidl, dos Caprabo, un Plusfresc, un Esclat, un Condis y un BonÀrea, informa Laia Pedrós.