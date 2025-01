Fiscalía pide cárcel por una violación pese a no denunciar la víctima

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida acogió ayer un juicio contra un acusado de agredir sexualmente a expareja en Tàrrega, hechos por los que acusa la Fiscalía, que ayer mantuvo su petición de condena de 9 años de cárcel a pesar de que, antes del inicio del juicio, la víctima se retiró como acusación particular. Los hechos habrían tenido lugar en septiembre de 2022 en la vivienda de la víctima, donde estaba su hijo. La joven, que declaró como testigo, señaló a preguntas del fiscal que no recordaba nada de lo que había denunciado previamente, cuando había dicho que la había forzado a tener relaciones. Ayer, sin embargo, dijo que lo tenía todo “borroso” y que había preferido olvidarlo. “Tengo un hijo de 2 años y debo avanzar”, afirmó. Sí admitió que había denunciado otras veces a su ahora expareja y que finalmente lo perdonaba. Y añadió que denunció porque su familia había presenciado un incidente entre ellos y le dio un “ultimátum”. Por su parte, la madre de la joven explicó que su hija le había contado que su expareja la había forzado a tener relaciones y que incluso el acusado se lo había admitido. Asimismo, declaró que había visto a su hija con moratones y arañazos y que había presenciado insultos. “Ella se dejaba para que no le hiciera daño, me dijo que no podía defenderse”, señaló, a lo que añadió que le aconsejó que denunciara. Según la agente de los Mossos d’ Esquadra que recogió la denuncia por estos hechos en enero de 2023, se estableció un riesgo medio, nivel 2, por lo que pusieron una patrulla que hiciera rondas por la vivienda de la víctima.

Entretanto, los psicólogos del Equipo de Atención a la Víctima declararon que la joven, que sigue en tratamiento psicológico, es vulnerable y tiene un trastorno límite de la personalidad, lo que se caracteriza por el “miedo a la pérdida” y “hacerlo todo por su hijo, para no perderlo”. Los peritos consideraron creíble el relato de la mujer antes de retirar la denuncia y detectaron un esquema de violencia machista. Por su parte, el acusado negó haber agredido sexualmente a su expareja y dijo que lo denunció por motivos económicos. La Fiscalía mantuvo su petición de 9 años de prisión por agresión sexual y una indemnización de 20.000 euros por daños morales y destacó que “no podemos dejar una condena solo en manos de las víctimas”. La defensa, en cambio, solicitó la absolución.