El Parc del Montsec cerró 2024 con 33.157 visitantes, su tercer mejor registro histórico

El Parc Astronòmic del Montsec cerró 2024 con la tercera mejor cifra de visitantes de su historia con 33.157 y recupera las cifras que tenía antes de la pandemia. Así lo informó ayer Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que gestiona este espacio y destacó que eventos como el 10o Festival d’Astronomia, con 1.000 asistentes; la 14a edición del Cicle de Música sota les Estrelles, con 900; la proyección de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con 3.700; o el primer “Nadal Astronómic”, con 1.500 visitantes, han sido algunas de las principales actividades del año pasado.

“Estas buenas cifras son consecuencia de apostar por una oferta de actividades diversa, combinada con la importante labor de divulgación que hace l’Astronòmic para acercar la astronomía a todos los públicos de forma didáctica y atractiva”, dijo el presidente de FGC, Carles Ruiz, que destacó que este año han logrado la descabornización total del equipamiento gracias al nuevo sistema de aerotermia para producir calefacción y agua caliente. El parque cerró el sábado hasta el 7 de febrero para hacer su mantenimiento anual.