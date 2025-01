Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Las multas impuestas por los Mossos d’Esquadra a conductores de vehículos con matrícula andorrana durante el año 2024 aumentaron un 30% respecto al año anterior. Mientras que en los últimos 12 meses abrieron 1.730 expedientes (una media de 4,7 al día), en el mismo período de 2023 la cifra se situó en 1.326 (404 menos). La gran mayoría de las sanciones (1.337) fueron por exceso de velocidad.

En menor proporción, las causas de las multas fueron, en este orden, incumplir la normativa general (120), señalización incorrecta de maniobras (107) y conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (47). Otras 30 fueron porque el conductor no se quiso identificar, 29 por adelantamientos ilegales o 25 por no llevar el casco, cinturón o elementos de seguridad. Según datos facilitados por el Servei Català de Trànsit, durante el año 2024 se recaudaron 127.265 euros (75.105 euros por exceso de velocidad). Los vehículos matriculados en el Principat de Andorra no reciben las multas que les imponen en Catalunya (ni en el resto de Europa).

La falta de intercambio de datos entre administraciones implica que la sanción pueda quedar en nada si no paran al conductor en territorio catalán. Andorra no forma parte del sistema europeo Eucaris, creado para intercambiar información entre países de la UE sobre vehículos que circulan por territorio comunitario. Esto hizo que en el año 2023 solo se tramitaran el 2% de las sanciones a andorranos en Catalunya (lo que se tradujo en 4 millones de euros no ingresados).