Alumnos del instituto de La Granadella se quedan en casa tras romperse la calefacción

Buena parte de los alumnos de Institut L’Olivera de La Granadella se quedaron ayer en casa, después de que el intenso frío que pasaron el miércoles en el centro por una avería de la calefacción de biomasa les llevó a abandonar las aulas en horario escolar (como avanzó SEGRE ayer). El departamento de Educación instaló ayer calefactores portátiles y aseguró que la caldera estaba reparada. En cambio, desde la Associació de Families d’Alumnes (AFA) afirmaban que la conselleria trabajaba aún para que “ sistema de calefacción funcione con normalidad a partir del viernes”. Hoy es un día de libre disposición en que el centro está cerrado.

Fuentes municipales y familias de alumnos apuntaron que, de los municipios de Granyena, El Soleràs, Els Torms y Juncosa, solo fueron 14 estudiantes, y de los 24 que cursan 4º de ESO solo acudieron diez, aunque la delegación de Educación en Lleida facilitó calefactores para cada una de las cuatro clases y para la sala de profesores. El Institut L’Olivera tiene matriculados cerca de ochenta estudiantes de La Granadella, Juncosa, Bovera, Bellaguarda, Els Torms, El Soleràs, Maials y Llardecans, estos dos últimos municipios en el Segrià.

El miércoles la temperatura en las aulas llegó a ser de 13 grados y profesores y alumnos iban con abrigos

La AFA afirmó que las aulas estaban correctamente climatizadas con los calentadores portátiles, pero incidieron que era una solución provisional. Diferentes fuentes apuntaron que la caldera funcionaba a primera hora de la mañana y que a mediodía dejó de hacerlo. En cambio, la delegación de la conselleria en Lleida afirmó que la caldera quedó arreglada el mismo miércoles (ver desglose).

Ayuntamientos y familias recordaron que la caldera ha estado dando problemas desde hace días, desde que se retomaron las clases después de las vacaciones de Navidad. No obstante, la llegada de la ola de frío de esta semana ha agravado esta situación al alcanzarse temperaturas de hasta 8 grados bajo cero. Indicaron que la caldera es nueva y que no hace ni un año que se instaló, aunque hasta ahora no se habían producido situaciones como la actual.

Según fuentes municipales, muchos alumnos abandonaron el miércoles el centro porque la temperatura en las aulas era de 13 grados. “Estudiantes y maestros tuvieron que buscar los espacios más calientes del edificio y ponerse abrigos y gorros, ya que se decidió mantener el instituto abierto pese a que en las últimas horas no se dio clase”, remarcaron algunos alcaldes.

La conselleria facilita un pellet adecuado como combustible

El delegado de Educación en Lleida, Rubén Mansilla, insistió en que la caldera está reparada y puede funcionar perfectamente desde el miércoles por la tarde, cuando los técnicos la dejaron lista y en buenas condiciones. “Otra cosa es que se haya acabado el combustible que se usa para ponerla en marcha, es decir, el pellet seco”, dijo. En este sentido, remarcó que la delegación de Educación en Lleida lo comprará para que la caldera esté a pleno rendimiento el próximo lunes. Los técnicos atribuyeron la avería a una especie de resina que se acumulaba en los sensores y hacía que los mecanismos de la caldera detectaran por error que no había combustible. Los técnicos concluyeron que la cooperativa sirvió pellet húmedo procedente de huesos de olivas no apto para la caldera. Asimismo, el delegado aseguró que pese al frío de la jornada, la gran mayoría de los alumnos del centro asistió a clase.