Juzgan a un hombre por supuestos abusos a su hija y a su hijastra

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia acusado de abusar sexualmente de manera reiterada de su hija de seis años y de su hijastra de nueve, a la que también habría maltratado físicamente. El hombre, que está encarcelado y que fue condenado en los años 2016 y 2017 por maltratar a su pareja y madre de las niñas, negó las acusaciones y afirmó que “la víctima soy yo y me han traumatizado. Las niñas han sido manipuladas por su madre”.

El caso se destapó en 2021 cuando la hija común, que entonces tenía seis años, explicó a su madre que su padre –ya estaban separados– le hacía tocamientos en los genitales cuando la duchaba durante el régimen de visitas. La mujer llevó a la niña al CAP y, posteriormente, fue derivada al Arnau de Vilanova, que activó el protocolo que hay para este tipo de casos. Esto también propició que su hermana mayor, que actualmente tiene 25 años, explicara que también los había sufrido cuando era pequeña, en 2009. “Le denuncié porque quiero proteger a mi hermana de lo que me pasó a mí”, dijo. La joven, que declaró protegida por una mampara, relató que “tenía completamente anulada a mi madre y la agredía física y psicológicamente. También me agredió. En una ocasión me dio puñetazos, bofetadas y patadas. Por eso me fui a vivir con mis abuelos maternos”. En cuanto a los supuestos abusos sexuales, afirmó que fueron tocamientos con el pretexto de hacerle masajes. “Me daba mucho miedo. No podía seguir viviendo con esto”, aseguró. Por su parte, la madre afirmó que denunció los hechos después de que su hija pequeña regresara “muy extraña. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que le tocaba en los genitales. Posteriormente, mi hija mayor dijo que también lo había sufrido. Si lo hubiera llegado a saber, yo no habría seguido con él”.

Por su parte, una pediatra especialista en este tipo de casos explicó cómo la menor de las hermanas se lo manifestó. “Llegó a decir que no quería que su padre existiera”, le dijo la niña. Los psicólogos de Justicia avalaron su relato y descartaron fabulación. “Algo así no se puede inventar”, dijo uno de los peritos. La Fiscalía solicita una condena de diez años y medio de prisión y diez de libertad vigilada. La defensa, la absolución.