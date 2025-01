Atención las 24 horas a maltratadas desde el próximo lunes en Tàrrega

El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) 24 horas de Tàrrega, que dará servicio a toda la demarcación de Lleida, empezará a atender a mujeres víctimas de violencia machista a partir del próximo lunes. Desde su puesta en marcha el pasado 30 de diciembre, el ayuntamiento de la capital del Urgell ha registrado varias llamadas solicitando información del nuevo servicio. La consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, destacó ayer, en una visita al SIE 24 horas, que “hemos conseguido que casos silenciados afloren” y lamentó que “muchas veces no los podemos atender porque están invisibilizados”. En el mismo sentido se expresó la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan: “Aún no ha empezado a atender a mujeres y ya tenemos llamadas pidiendo el servicio, de modo que hay una necesidad”. Pijuan añadió que “el hecho de que sea atención las 24 horas es vital porque la violencia de género no entiende de fines de semana, festivos, mañanas, tardes o noches”.

El SIE de Lleida atendió a 1.070 personas entre enero y noviembre de 2024 y el teléfono 900900120 llevó a cabo 330 atenciones a mujeres por violencia machista en el llano. Menor explicó que los SIE 24 horas, que también se han abierto en Vic, Tarragona y Blanes, se integrarán en la red de servicios disponibles en todo el territorio para dar respuesta a las víctimas de violencia machista. La consellera apuntó que “queremos conseguir una equidad territorial”. El SIE de Tàrrega tiene capacidad para atender a un millar de personas al año, tanto a mujeres como a sus hijos. Su puesta en marcha ha supuesto una inversión de 673.755 euros, financiados por los fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de España para el local y por la Generalitat para la plantilla, de 10 personas. El SIE atenderá de forma presencial de 9 a 19 horas y el resto del día se activará telefónicamente y las profesionales se desplazarán para atender a la víctima al mismo SIE o a otro lugar.

“Me pegó y le han absuelto y ahora tengo miedo de perder a mi hija”

■ Una vecina de Lleida relata a este diario que lleva años batallando contra su ahora expareja tras denunciarle por malos tratos. Asegura que fue absuelto, por lo que ya no tiene una orden de alejamiento que le prohíba acercarse a ella, y que ahora está batallando por la custodia de su hija. “No quiero que se la lleve, porque tengo miedo de lo que le pueda pasar y no volver a verla”, señala. Según relata, fue víctima de conductas controladoras y maltrato psicológico, físico y económico. “Mi abogada me dijo que no se celebraría el juicio, pero este se hizo sin mi presencia, lo que es totalmente injusto, y me quitaron la custodia de mi hija, que debe ir con un padre que ha sido violento conmigo. A pesar de que no tengo trabajo, debo pagarle una pensión y abandonar mi hogar”, lamenta.