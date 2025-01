Nuevo combustible para dejar atrás el frío en el Instituto de La Granadella

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

La conselleria de Educación ha retirado 5.000 kilos de huesos de aceituna de la caldera de biomasa que calienta el Instituto L’Olivera de La Granadella, para cambiarlos por pellet seco y asegurar el buen funcionamiento de la maquinaria. La mala calidad del combustible fue la causa de que la calefacción no funcionara en estos días de temperaturas gélidas. El miércoles, algunos alumnos abandonaron las aulas en horario escolar huyendo del frío, dado que el termómetro en el interior no superó los 13 grados, mientras que parte de los estudiantes no acudieron a las aulas el jueves. Ayer el centro estaba cerrado por un día de libre disposición.

Los huesos de aceituna generaban una especie de resina, que se acumulaba en los sensores y hacía que los mecanismos de la caldera detectaran por error que no había combustible. El delegado de Educación en Lleida, Rubén Mansilla, indicó que la avería quedó resuelta el miércoles por la tarde tras detectarse la causa, aunque la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) y varios consistorios indicaron que no la calefacción no funcionó durante el miércoles y el jueves.

Educación facilitó calefactores portátiles para calentar las aulas el jueves. Con el cambio de combustible, se espera que la caldera podrá estar a pleno rendimiento el lunes, cuando se reanuden las clases.