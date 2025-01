Turull defiende que la reunión en Suiza servirá para valorar "si vale la pena continuar o no"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Jordi Turull ha defendido que la reunión extraordinaria del mecanismo de mediación en Suiza servirá para valorar "si vale la pena continuar o no vale la pena, pero no de cualquier manera". Así lo ha asegurado este sábado, desde Les Borges Blanques (Garrigues), el secretario general de Junts, el día siguiente que Carles Puigdemont anunciara desde Bruselas la "suspensión" de nuevas negociaciones con el PSOE hasta que "no se resuelva la crisis". Turull ha explicado que los socialistas han aceptado este encuentro y que ya están trabajando para "encajar las agendas" de todos los participantes. En este sentido, ha evitado confirmar que sea la semana que viene, aunque ha apuntado que tendrá lugar pronto.

En una atención a los medios desde la Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya, Jordi Turull ha insistido en que "el presidente (Puigdemont) fue muy claro y muy explícito" en su comparecencia. "De esta manera no se puede continuar. Y si no continuara, pues cada uno con sus convicciones democráticas tendrá que tomar decisiones", ha asegurado. Ha defendido que no han querido "engañar a nadie, ni alcanzar según qué agonía".

De esta manera, el secretario general de Junts ha subrayado la "urgencia" de la reunión en Suiza, sin concretar fecha, y ha explicado que ya "están encajando agendas" tanto con el PSOE como con los mediadores internacionales.

"No nos asustan las etiquetas, ni lo que nos puedan decir," ha sostenido la mano derecha de Carles Puigdemont, que ha reiterado que el PSOE "no ha respetado ni la letra ni el espíritu" del acuerdo de Bruselas que propició la investidura de Pedro Sánchez. "No tenemos por qué seguir de esta manera, así de claro", ha concluido.

Defensa de los productos catalanes

Aprovechando la visita a la Fira de l'Oli Verge Extra de Cataluña, Turull ha reivindicado su trabajo en defensa de los productos "del país", con la apuesta en el Parlamento para crear un Instituto Catalán del Aceite o la defensa en el Congreso de la defensa del IVA en los productos básicos. Lo ha contrapuesto "a lo que hace el Govern de la Generalitat, que le gusta más potenciar el aceite de otros lugares del Estado, que ya tiene mucha gente que los defiende".