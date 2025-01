Bellver, pionera en vender el excedente del comedor escolar por 1 euro la ración

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento y la escuela pública de Bellver de Cerdanya leridana impulsan un proyecto pionero en Catalunya para evitar el desperdicio de alimentos. Los platos que no se consumen en el comedor escolar se venderán por un euro en una máquina expendedora que empezará a funcionar el lunes. Escolares del centro participan como voluntarios.

La escuela pública Mare de Déu de Talló, en Bellver de Cerdanya, ha encontrado una fórmula para evitar el desperdicio alimentario en el comedor del centro y beneficiar con ello a los vecinos. Los responsables de la cocina y del comedor tomarán cada día la comida que no consumen los alumnos y la venderán en una máquina expedendora que empezará a funcionar el próximo lunes, a un precio simbólico de un euro por ración. El ayuntamiento ha presentado esta semana a los vecinos esta iniciativa, pionera en Catalunya y en la que participan los escolares como voluntarios.

Esta iniciativa cuenta con la ayuda de la Fundación Residuo Cero, entidad medioambiental sin ánimo de lucro del País Vasco que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente a través del reciclaje y la recuperación de alimentos. Ha desarrollado el proyecto Rexcatering, que consiste en recuperar los excedentes de alimentos de comedores escolares. Lleva cuatro años implementándolo en territorio vasco, donde se aplica ya en más de treinta comedores escolares.

La idea surgió del servicio de cocina de la escuela y tomaron como modelo un proyecto de éxito vasco

En Bellver de Cerdanya, Esther Colomé lleva 22 años trabajando como cocinera de la escuela pública, y hace ya tiempo que trabaja con los alumnos para concienciarlos sobre la importancia de no desperdiciar los alimentos. Los alumnos depositan cada día las sobras del menú del mediodía y luego las pesan para que sean conscientes de la cantidad de comida que tiran. También utilizan el agua que sobra en las jarras para regar las plantas.

Colomé explicó que “llevamos tiempo concienciando a los alumnos, pero hacía falta dar un paso más, porque era incoherente que mientras les hablábamos de la necesidad de no tirar la comida, luego nosotros tiráramos la que nos sobraba de los menús”.

“En casa hablamos mucho de la necesidad de no tirar la comida”

Gina Lainez y Jana Romero son dos alumnas de la escuela de Bellver de Cerdanya que cursan 4º y 5º de primaria, respectivamente, Ayer mostraron el funcionamiento de esta iniciativa. Ambas recalcaron la necesidad de no desperdiciar alimentos. “En mi casa hablamos mucho de la importancia de no tirar comida a la basura y, cuando no nos acabamos la cena o la comida del fin de semana, la guardamos siempre en un tupper y nos la comemos otro día”, explicó Gina. Jana, por su parte, explicó que tienen un perro y que “él lo aprovecha todo y nos ayuda siempre a no tener que tirar nada a la basura”. “Ahora ayudaremos a personas y es bueno”, dijeron.

Podrían ampliar esta iniciativa a la cocina de la residencia

El proyecto que impulsa este municipio es pionero en Catalunya, aunque la alcaldesa, Laia Serra, explicó que “tomamos como modelo un proyecto del País Vasco con recorrido que nos da seguridad”. El ayuntamiento ha empezado a estudiar la posibilidad de ampliarlo al comedor de la residencia de la tercera edad, aunque “es una fase que podríamos impulsar pero a más largo plazo, ya que la logística no es fácil”, explicó Serra. Ahora han realizado una inversión de casi 10.000 euros para instalar la máquina expendedora y el material para envasar la comida. “Estamos aportando nuestro granito de arena a hacer pedagogía sobre un problema muy importante”, dijo.