Piden 26 años de cárcel para un acusado de violar a su ex en el Jussà

La Fiscalía solicita una condena de 26 años y medio de prisión para un hombre por violar y abusar sexualmente de su expareja, a la que no podía acercarse al haber sido condenado por violencia machista, en unos hechos que habrían ocurrido en el Pallars Jussà entre noviembre del 2023 y febrero de 2024. Está previsto que el juicio tenga lugar en la Audiencia de Lleida el próximo jueves 6 de febrero. El individuo está acusado de dos delitos de agresión sexual y un delito reiterado de quebrantamiento de condena.

El acusado fue condenado por violencia machista por conformidad el 7 de noviembre de 2022 y se le impuso la prohibición durante dos años de comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de su expareja. Sin embargo, según el escrito de acusación del Ministerio Público, el hombre hizo caso omiso en reiteradas ocasiones y llamaba a la víctima –que no le denunciaba por miedo- o se acercaba a su vivienda, incluso a través del tejado. En una de estas ocasiones, en febrero de 2024, supuestamente accedió al domicilio y la violó. En otra ocasión, presuntamente también hizo tocamientos a la mujer.

Por todo ello, el Ministerio Público solicita que se le imponga una condena de 26,5 años de prisión, 16 de libertad vigilada, que no pueda acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante 30 años, que se le retire la patria potestad de la hija que tienen en común y que no pueda trabajar con menores durante 25 años. Concretamente, por la violación solicita una pena de 15 años de cárcel, otros diez por los tocamientos, y por el delito continuado de quebrantamiento de condena, otro año y medio de privación de libertad. Asimismo, la Fiscalía no solicita ninguna responsabilidad civil (indemnización) para el acusado porque la denunciante ha renunciado a ella. El caso fue investigado por el juzgado de Tremp.

Por otra parte, la Audiencia tiene previsto juzgar hoy a un hombre acusado de agredir sexualmente en repetidas ocasiones de la hermanastra de su pareja, menor de edad. La Fiscalía solicita 15 años de prisión.