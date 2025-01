Prorrogan de nuevo el caso Boreas a los seis años de las detenciones

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La investigación judicial del llamado caso Boreas, sobre supuestas irregularidades en la Diputación entre 2011 y 2018, todavía no ha terminado pese a que el próximo octubre se van cumplir siete años del registro de los Mossos d’Esquadra y las detenciones. La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha acordado esta semana una nueva prórroga de seis meses alegando que todavía no se han podido practicar todas las diligencias. La magistrada afirma en el auto que ,“habida cuenta del elevado número de investigados existentes hasta ahora, y encontrándose pendiente la declaración de algunos testigos, desconociéndose si del resultado de todo ello surgirá la necesidad de practicar otras diligencias”, acuerda la prórroga del plazo de instrucción otros seis meses. También argumenta que no se han dejado de “practicar de forma constante diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos”.

Cabe recordar que la investigación se inició en 2014 por una denuncia ante Fiscalía de supuestos pagos de comisiones a exresponsables de la Diputación a cambio de adjudicaciones cuando la presidía Joan Reñé, uno de los alrededor de 40 investigados, al que le costó el cargo tras el registro en octubre de 2018. Reñé ha negado reiteradamente el cobro de ninguna comisión y dijo que todas sus actuaciones fueron avaladas por los técnicos y los funcionarios. De hecho, la práctica totalidad de imputados han negado las irregularidades supuestamente detectadas por los Mossos y la Fiscalía. Hasta ahora se han dictado una decena de prórrogas de una causa con 46 tomos y 12.000 folios.

De este caso hay varias piezas separadas y, de momento, ha trascendido que una de ellas llegará a juicio. Fiscalía solicita 12 años de cárcel para un exjefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida, Jordi Benet, por manipular supuestamente adjudicaciones. Está acusado de prevaricar en relación a supuestas irregularidades en contratos de obra pública. En cambio, la Audiencia Nacional archivó el pasado septiembre por prescripción una pieza, en la que investigaba una supuesta relación con la trama del 3%, en las que había 14 personas investigadas, como avanzó SEGRE. Entre ellos estaban los los empresarios y hermanos del Pla E.N.M y G.N.M., Josep Antoni Rosell (director de Infraestructuras de la Generalitat entre 2011 y 2015), Enrique Regaño (encargado de las adjudicaciones en la diputación de Lleida cuando Reñé era presidente) y Lluís Quer (que fue presidente de Instraestructuras), entre otros investigados.