Boicotean las centrales solares de Alcarràs para exigir precios justos por sus terrenos

Una veintena de propietarios de fincas de Alcarràs, afectados por la lína de evacuación de las macrocentrales solares que promueven Ignis y Solaria en una superficie de 565 hectáreas de la zona de Montagut, boicotearon ayer las obras para exigir a las empresas precios “justos y realistas” por sus terrenos. Cortaron cuatro accesos a las plantas fotovoltaicas, con lo que impidieron que más de 135 trabajadores acudieran a trabajar en ellas. Al menos cuatro camiones con material para la construcción de la línea de alta tensión tuvieron también que dar la vuelta, al encontrarse las calzadas cortadas con tractores y vallas metálicas.

De las 8.00 hasta las 12.00 horas cortaron la carretera de la Mariola, el camino de Montagut en dos puntos diferentes y el acceso desde la ermita de Montagut. Lo hicieron como medida de presión, para exigir una reunión con los responsables de las empresas “con el objetivo de llegar a un consenso sobre los precios”, explicó Jordi Siscart, uno de los afectados. Los Mossos d’Esquadra regularon el tráfico durante la mañana. Está previsto que hoy se reanude la protesta “hasta que se llegue a un acuerdo más beneficioso, no con el precio irrisorio que nos ofrecen”, dijo Siscart.

Son afectados por la construcción de la línea de alta tensión va evacuar la energía de las solares

Otro de los propietarios, Sisco Fontanals, explicó que no se oponen a la construcción de la línea de alta tensión, pero piden que la empresa se abra a “negociar”, ya que la instalación de torres eléctricas devaluará los terrenos y “hacen falta indemnizaciones justas y adecuadas a la afectación que tendrán los terrenos a 30 años vista”, dijo. Los afectados añadieron estar cansados de “mangoneos”, y explicaron que en dos ocasiones las empresas no se han presentado a la negociación o les han cambiado la oferta en pocas horas. Por su parte, fuentes de las empresas confirmaron que más de cien trabajadores no accedieron a su puesto de trabajo “al encontrarse con un bloqueo que no estaba autorizado”. “No es una situación agradable, aún así, se seguirá negociando con los afectados, como se ha hecho hasta ahora”. Aseguran que, de los 150 propietarios afectados por la línea de evacuación entre Alcarràs y Lleida, cuentan con un 70% de acuerdo, excepto “algunos” de Alcarràs. La línea discurre en su mayor parte soterrada hasta el barrio leridano de Els Mangraners.