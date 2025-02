Mobilització a Balaguer per exigir més vigilància i millores al centre històric

Desenes de veïns de Balaguer s’han concentrat a les 20.00 hores a la Plaça Mercadal per reclamar més vigilància policial en el centre històric, així com mesures en matèria urbanística i de serveis que contribueixin a millorar la qualitat de vida al barri antic.

Els manifestants van respondre a la convocatòria de diferents entitats locals, arran d’una baralla divendres passat que es va saldar amb un ferit pel tall d’un ganivet. Aquest fet va ser el detonant d’una mobilització que reclama “sortir de l’actual estat en què es troba el centre històric, un barri desert, abandonat i desproveït de vida veïnal”, segons el manifest que s’ha llegit durant l’acte.

Els participants en la manifestació van criticar els “continus episodis de violència i delinqüència”, l’“incivisme generalitzat”, l’infrahabitatge, el tràfic de drogues, la prostitució i el tràfic de persones. Així mateix, van denunciar la “precarietat de l’espai públic” per falta de il·luminació i el deteriorament de carrers. Per tot això, van exigir “un augment de la presència policial” i millores de les “condicions urbanístiques i d’infraestructures” en el centre històric, així com millores en els programes de suport a les famílies vulnerables i “un pla de dinamització econòmica i social” per revitalitzar la zona.

L’alcaldessa, Lorena González, i membres de l’equip de govern de Balaguer van anar a la manifestació. "Hem anat perquè compartim l’objectiu de la manifestació i treballem per millorar la situació", va dir la primera edil, qui va avançar que tenen intenció de plantejar a la conseller a d’Interior, Núria Parlon, "un reforç de la presència de Mossos o alguna actuació en aquest sentit". Va assegurar que "Balaguer no és insegura" però "succeeixen coses que poden donar aquesta sensació".