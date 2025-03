«Democratizamos el acceso al autoconsumo energético»

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

¿A finales de enero consiguieron conectar su primera planta en Catalunya que es también cooperativa y que está situada en Anglesola?

Sí, La Serra de Anglesola es nuestra primera planta en Catalunya y además es la primera planta cooperativa que se ha puesto en marcha en Catalunya.

Ha costado mucho, ¿es habitual?

Sí, porque se empezó a tramitar el 2018 y la autorización definitiva no llegó hasta enero de 2025, son seis años y medio. Varios factores han ralentizado el proceso. Por un lado, los cambios de normativa con nuevos reales decretos, que en principio se hacían para favorecer el despliegue de renovables, pero todo cambio también provoca que algunos proyectos que se habían iniciado con un trámite en concreto, tienen que cambiar. También hubo la pandemia por el medio. Lo que no nos esperábamos es haber tardado tanto desde la construcción a poder ponerla en marcha, esta parte sí que se ha hecho muy larga. Cuando tienes la planta construida dependes de otros tres: la empresa distribuidora, en este caso Endesa; Red Eléctrica, una empresa estatal que gestiona todas las redes eléctricas de transporte, y la administración catalana. Debes hacer unos pasos que van encadenados, y el retraso de uno se va sumando al de otro, no puedes hacer pasos en paralelo. Y la Generalitat tampoco funciona con celeridad, han tenido muchos proyectos de renovables, pero las cosas no avanzan a buen ritmo. Por ejemplo, nosotros finalizamos la construcción en mayo de 2023 y Endesa no vino a conectar hasta septiembre, y solicitamos la autorización de pruebas en febrero de 2024 y no la tuvimos hasta julio.

¿Esta lentitud os perjudica para captar nuevos socios?

Nuestra voluntad es tener nuestras plantas renovables, sobre cubierta y sobre terreno, porque son necesarias. De cara a nuestros socios somos muy transparentes y damos mucha información de cómo avanza el proyecto. Este tipo de retrasos los sufren todas plantas renovables que se están haciendo en Catalunya. Los agentes implicados tienen que intentar que se acorten los plazos. De hecho, la voluntad del gobierno parece que es impulsar las renovables, hay planes de crecimiento en este sentido pero no vamos al ritmo que toca como país, de modo que tienen que poner medios para solucionarlo.

Con 15 años sois un referente. ¿Cómo ha sido el recorrido?

El camino no ha sido fácil ni lo es. Pronto cumpliremos 15 años y Som Energia nos hemos convertido en la comunidad ciudadana de energía más grande de Europa con 85.000 socios. Tenemos un componente de innovación social en proyectos como este de La Serra de Anglesola y en otro proyecto de Lleida, en Tiurana, que se han podido llevar a cabo gracias al mecanismo Generation KWh, según el que los socios hacen aportaciones económicas y nosotros disponemos de recursos para impulsarlos. Como contraprestación, ellos reciben energía a un precio del coste de producción. Este tipo de acciones innovadoras hacen que las personas sean proactivas y puedan tener el control de las instalación de producción.

¿Fomentáis la democratización de la energía?

Desde el primer momento hemos fomentado el autoconsumo. Si lo hacemos con plantas a través de una acción colectiva, democratizamos el acceso al autoconsumo energético ya que también pueden beneficiarse personas que vivan de alquiler o no tengan recursos para una instalación propia.