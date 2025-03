Unas 150 personas cortan la N-240 en Juneda contra la planta de Nova Tracjusa

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Unas 150 personas, según los Mossos d'Esquadra, han hecho cortes intermitentes este domingo por la mañana en la N-240 en Juneda para protestar contra la planta de Nova Tracjusa que promueve el grupo Griñó y Gestió Agroramadera de Ponent (GAP) en este municipio de las Garrigues. La acción, organizada por la plataforma Aturem la Incineradora, se ha llevado a cabo en el marco de la campaña de rechazo al sistema de funcionamiento que prevé el equipamiento y se suma a otros actos de reivindicación como diferentes manifestaciones y recogidas de firmas. Los manifestantes han empezado los cortes a las once de la mañana y han informado a los conductores parados sobre los motivos de rechazo a la planta, a la vez que también les han repartido una pieza de fruta.

Los diversos cortes de carretera se han producido en intervalos de 10 minutos en la intersección de la calle Anselm Clavé del término municipal de Juneda con la N-240 y han contado con la participación de vecinos venidos de las Garrigues y de otras comarcas afectadas como el Pla d'Urgell. Con diferentes pancartas a favor de la salud de las personas, los manifestantes se han mostrado en contra del funcionamiento de la planta.

Lolita y Javier han apuntado que “estamos en un territorio que supera los niveles de contaminación permitidos y no es un lugar para hacer este tipo de proyectos. Hay otros métodos que son más adecuados y que no generan problemas para la salud”. En la misma línea se ha expresado Sílvia, de Juneda, quien ha considerado “obligatorio” participar en las acciones de rechazo a Nova Tracjusa “no sólo por motivos de salud sino de todo el entorno”.

Por su parte, Ricard, un agricultor de Les Borges Blanques, se ha preguntado qué calidad tendrá la fruta de sus fincas que se encuentran cerca del lugar donde se proyecta la planta. ¿“Qué analíticas hay? ¿Cómo sabemos cómo puede afectar al proyecto? No hay nada claro, pero no cuento con que me aporte nada”, ha sentenciado.

Consecuencias en la salud y el medio ambiente

Entre el grupo de manifestantes también ha participado el pediatra del Área Básica de Salud de Les Borges Blanques, Ramon Capdevila. A pesar de reconocer que “no sabemos exactamente lo que puede suponer esta incineradora”, Capdevila se ha referido a varios estudios que demuestran que la calidad del aire “empeorará”. En este sentido, ha destacado que la salud medioambiental de las comarcas afectadas se verá “claramente” afectada.

“Para la población pediátrica tiene un doble efecto. Respiran muchas más veces. Además, se están desarrollando y las emisiones pueden afectar profundamente a su salud”, ha destacado el sanitario, quien también ha señalado consecuencias en el neurodesarrollo. “A la larga todo eso hace depósito y las afectaciones a la edad adulta pueden ser a nivel coronario”, ha añadido.

Piden alternativas a la crema de residuos

“Hoy damos continuidad a la lucha en contra de la imposición de una incineradora”, ha dicho el portavoz de Ipcena, Joan Vazquez, quién ha concretado que no piden el cierre de la planta, sino que se muestran en contra de su funcionamiento. No estamos en contra del tratamiento de purines. Proponemos que la planta aplique otras técnicas que se utilizan por todo el mundo. No es necesaria la incineración de residuos para el tratamiento de purines. Supone una amenaza”, ha insistido Vazquez.

Teniendo en cuenta que las normativas contemplan la reducción de emisiones para que de cara el año 2050 esta emisión sea cero, Vazquez se ha referido a Nova Tracjusa como un proyecto “enquistado en el pasado” y ha invitado a sus promotores a trabajar en proyectos que no contemplen la crema de residuos.

El proyecto de Nova Tracjusa ya cuenta con la licencia de obras y está pendiente de la autorización medioambiental. Desde de Ipcena ya han dicho que recurrirán el proyecto en fiscalía para conseguir la suspensión cautelar del permiso, tal como ya lo han hecho esta semana doce alcaldes de la comarca de las Garrigues. Los consistorios firmantes han sido los de Les Borges Blanques, L'Espluga Calba, Vinaixa, Fulleda, L'Albagés, La Floresta, El Cogul, Cervià de les Garrigues, Els Omellons, El Soleràs, Els Torms y Arbeca.

Otras acciones de rechazo a la planta

La acción de este domingo es una más de las que la plataforma y otras instituciones del territorio han impulsado para frenar la puesta en marcha de Nova Tracjusa.

Mientras que entidades ecologistas han organizado a lo largo de los años diferentes manifestaciones contra la planta en los municipios de Juneda, Les Borges Blanques y Lleida, medio millar de profesionales sanitarios de 6 comarcas del llano de Lleida y la Conca de Barberà firmaron el pasado mes de febrero un manifiesto para mostrar su preocupación por la repercusión que puede tener el funcionamiento de la planta en la salud de la población.