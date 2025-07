Grietas halladas en el vaso principal impedirán abrir las piscinas de Massalcoreig en junio

Massalcoreig no podrá abrir las piscinas ni en junio ni en julio por graves daños estructurales en el vaso principal y por el riesgo de la estructura y para los usuarios. Así lo explicó el alcalde, Josep Maria Vallés, a los vecinos en una reunión informativa la semana pasada en la que justificó el cierre de la instalación por seguridad. Apuntó que el equipamiento no estará en óptimas condiciones para abrir regularmente y desconocía “si se podría abrir en agosto o ya hasta la próxima temporada”.

El consistorio licitará en breve la reforma integral de estas instalaciones, a la que destinará 250.000 euros del último Puosc plurianual. “Se pierde mucha agua y hay peligro de rotura y por encima de todo hay que velar por la seguridad”, dijo. El verano pasado se registraron pérdidas de agua exageradas y movimientos en los dos vasos. El de la piscina pequeña no se pudo llenar, porque tanta agua como entraba salía, y por tanto, no hacía viable su utilización. Toda esta agua se filtraba por la parte inferior de las piscinas y provocó que las tierras y los cimientos se movieran, con lo que el vaso de la piscina pequeña se hundió unos 10 centímetros, visible con el nivel del agua. Las obras no se limitarán a reparaciones puntuales, sino que se contempla una intervención completa en todo el recinto y en los vasos para acabar con las pérdidas constantes de agua de el mayor. Esta actuación permitirá modernizar la instalación acuática. Según Vallés, los vecinos entendieron que hay que priorizar la seguridad y que a la larga se disponga de un equipamiento en perfectas condiciones y con garantías. “Si ello supone que este verano no se puedan abrir será un mal menor ya que los próximos años ya tendremos piscinas en perfecto estado y como nuevas”, dijo. La intervención contempla varias mejoras significativas en el recinto. Por una parte, se arreglarán las grietas y se reforzará el suelo de la piscina grande, además de los accesos, que se harán adaptados a través de una rampa. Se implementará un sistema de filtraje y depuración actualizado, así como mejoras en los sistemas del vaso más pequeño.